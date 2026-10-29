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選前之夜 國民黨搶下凱道路權
首都市長選戰激烈，引爆選前之夜場地之爭。藍營已搶下十一月廿七日「選前之夜」的凱道格蘭大道路權，市長蔣萬安將站上凱道，全力激出藍軍選票。民進黨候選人沈伯洋坦言，競辦同仁半夜搶路權沒搶到，有點沮喪，競辦透露黃金周和選前之夜將重返北平東路。
選前之夜往往是投票前各陣營催票的最終黃金決戰點，北市最搶手的凱達格蘭大道黃金路權，昨凌晨開搶。根據北市道路申請系統最新資訊顯示，十一月廿七日全天的凱道路權已被申請，在此之前連續一周也都滿檔。
民進黨台北市長候選人沈伯洋競選總幹事吳思瑤表示，競辦派出精銳、搶幾十年場地的高手徹夜搶，但選前黃金周和選前之夜都沒有搶到凱道，「但是運氣就是運氣啦，選前九天、十天的場地都已經被秒殺。」
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