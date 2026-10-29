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「北市其實沒贏」賴總統提醒綠營戒慎恐懼

聯合報／ 記者蔡晉宇周佑政／台北報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨出席開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意。記者林伯東／攝影
民進黨台北市長候選人沈伯洋昨出席開漳聖王廟團聯誼大會，並逐桌致意。記者林伯東／攝影

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統和前總統蔡英文都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

2026九合一選舉

本報民調出爐，民進黨台北市長候選人沈伯洋以四成五支持率微幅領先台北市長蔣萬安的四成一，雙方差距在誤差範圍內。沈伯洋表示，民調僅供參考，不過他也坦言，民調中顯示他的看好度是遠遠落後；沈伯洋表示，不管今天支持度為何，重點還是十一月廿八日大家出門投票，票票入匭。

與會人士轉述，賴總統在昨天民進黨中常會席間，請中常委分享，如何看待今年底的九合一選舉，包括立委王世堅、吳思瑤，以及台北市議員簡舒培，皆各自分享對台北市選情的看法。

與會人士表示，賴總統彙整各方意見後表示，據黨內的民調專家，以及幹部分析近期各界的民調，台北市的選情其實都還是沒有贏，差一點點。吳思瑤透露，賴在會中大稱讚沈伯洋在選戰中，不管面對抹黑、詆毀、逆境，或是在有比較好的順風時刻，沈伯洋展現出穩定的心理狀態，永遠保持謙遜。

賴總統另外提及，距離地方選舉投票日，只剩下最後一個月，要提醒選戰越接近最後階段，越要提高警覺，慎防中國對台灣選舉進行認知作戰，以及透過黑幫或在地協力者介入選舉等行為。

賴總統表示，中國介入台灣選舉的目的，除了試圖直接改變投票結果，更可能藉由散布不實訊息、激化社會對立、煽動群體仇視，逐步侵蝕社會大眾對民主制度的信任，要提醒所有黨公職及候選人團隊，對於選情不要過於樂觀、應該謹慎以對。

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄說，對藍軍來說，在台北市很難形容是艱困選區，應該是優勢選區才對，現在沈伯洋支持度領先蔣萬安四個百分點，支持者來說會有一定壓力。

2026九合一選舉 沈伯洋 賴清德

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