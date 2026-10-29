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競總演說 羅智強：蔣萬安民調後喚起熱情

聯合報／ 記者屈彥辰鄭媁劉懿萱詹宜庭／台北報導

本報台北市長最新選情民調顯示，民進黨候選人沈伯洋以四成五的支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的四成一。身兼蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕說，雙方支持度處於伯仲之間，將全力以赴爭取勝選，選戰最後階段，台北市民會逐漸思考兩個問題，誰最適合擔任首都市長，以及蔣萬安過去的施政成績如何。她對蔣萬安的選情有信心。

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蔣萬安競選總幹事羅智強指出，近期各民調均在蔣萬安發表重大演說前完成，隨著競總成立與造勢開跑，支持者士氣已實質重振。

羅智強表示，近期戴立安、聯合報與ETtoday等三份民調落差高達廿四點五個百分點，調查時間均未涵蓋十月廿六日蔣萬安競選總部成立大會。他強調，成立當天蔣萬安的關鍵演說已成功喚起熱情，吹響反攻號角。

盧秀燕說，蔣萬安第一任期的施政成果相當亮眼，包括完成台北大巨蛋、爭取輝達進駐，以及推動全國首創的鮮奶政策等，都是市政表現的一部分，近期有國際評比將台北捷運列為全球公共運輸軌道運輸第一名，顯示市府在行政管理上有所成績。

國民黨主席鄭麗文表示，北市民調藍綠互有領先，顯示選戰進入肉搏戰，全黨一定要團結一致、全力以赴，不能掉以輕心；投票率非常重要，希望大家不要缺席，務必返家投下神聖一票。這幾天出現幾個不同民調，蔣萬安和沈伯洋各有領先，的確相當靠近。不管結果如何，蔣萬安看好度仍是遙遙領先，表示大家對蔣萬安的施政成績、市府團隊表現還是高度肯定，接下來選戰更不能掉以輕心。

蔣萬安文宣總幹事牛煦庭表示，聯合報民調呈現對手領先，主要反映九月沈伯洋競選動作頻繁引發的「樂隊花車效應」。市民對蔣萬安的市政成果與看好度依然維持高檔，只是支持部分躊躇不前。隨著蔣陣營開始造勢，啟動選戰作動，團隊有充分信心追回，不會受民調波動打亂陣腳。

黨務人士分析，洋流的外溢主要是民進黨基本盤在大罷免後，熱情被重新點燃，加上近年股市大好，「討厭民進黨」的氛圍難以帶動。尤其，北北基一帶生活圈緊密，洋流效應擴散至基隆、新北，不容小覷。

2026九合一選舉 蔣萬安 羅智強

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