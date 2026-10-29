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王偉忠專訪 妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣李承穎／台北報導
台北市長蔣萬安（右）昨與妻子石舫亘（中）接受媒體人王偉忠（左）專訪，他笑說，「今天特別帶我『老闆』來」。圖／翻攝自中廣流行網
台北市長蔣萬安（右）昨與妻子石舫亘（中）接受媒體人王偉忠（左）專訪，他笑說，「今天特別帶我『老闆』來」。圖／翻攝自中廣流行網

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

2026九合一選舉

這次選戰，蔣萬安、石舫亘夫妻倆首度攜手接受專訪。王偉忠日前已先專訪民進黨台北市長參選人沈伯洋，因此昨天節目一開始就笑說「忍耐很久了，請你都不來」；蔣萬安也立即笑著回應，「我今天特別帶我『老闆』來」，還透露過去熱戀時稱石舫亘「北鼻」，讓節目輕鬆開場。

王偉忠直球問，聯合報民調落後對手沈伯洋，是不是讓藍營很焦慮，如何才能逆轉勝？蔣萬安說，現在陸續有很多民調出來，每一份民調都會面對到非常逆境情況，從來沒有碰過如此激烈選戰，剩下卅天就是全力衝刺，讓支持者願意勇敢站出來表達，投下一票。

蔣萬安坦言，選戰現在非常激烈，民調也很接近，對他來說，選戰才剛要開始，就是全力以赴，帶著熱情往前衝。

石舫亘被問及蔣萬安碰到逆境時怎麼克服？她說，「他在我眼裡是一個沒有失敗過的高材生」，印象最深刻是蔣萬安曾在美國失業，遇到這樣的挑戰，她看到的是蔣很沉著的一面，「有些人可能會慌張、放棄、不要面對，但他不會。」

「如果今天是很大的挑戰，他會擬定計畫去遵行。」石舫亘說，她見證輝達案推進過程，蔣萬安有策略地執行。他們在美國交到很好的朋友，對方在輝達上班，結果真的直接跟執行長黃仁勳聯繫上，「輝達案真的讓我覺得非常光榮」。

王偉忠詢問，是否看過蔣萬安脆弱一面？石舫亘回應「有」，王追問「會哭嗎」？石表示「會呀，當然會」。石舫亘說，最近一次是孩子在網路上被攻擊時，他非常心疼，晚上回家在沒人的時候落淚。王偉忠認為，蔣萬安對孩子的心情，若愛民如子，擔任市長或以後政治生涯上，有惻隱之心，他覺得滿棒的。

蔣萬安說，孩子靠自己努力，很認真且單純，不管是參加童軍、機器人比賽、運動賽事等，都想試試看。後來有很多不實指控，講會考是不是加分等，「我相信他的情緒應該會受影響。」

王偉忠也問石舫亘，是否堅信蔣萬安可以做很好的市長？石說，蔣萬安當市長之後，一走出門從馬路到基礎建設，全部都是市政，她覺得蔣萬安當市長與立委時最大不一樣，就是變得非常有活力，非常喜歡出門上班，喜歡跟幕僚們去做一些新的嘗試。

至於十月卅一日辯論會如何面對？蔣萬安回應，民進黨候選人沈伯洋口才非常好，對很多事情都可有精闢的論理、侃侃而談。他還是有很多的行程、市政會議，現在就是把握時間、做足準備，今、明兩天會好好靜下來準備。大家都說平常心、不要緊張，「當事人一定還是多少會有些緊張」。

王偉忠最後也給了約一分鐘時間，讓蔣萬安跟觀眾講心裡話。蔣萬安面對鏡頭說，大家聽完他的訪談過程，可以看出自己沒辦法侃侃而談，就是把最真實的一面表達出來。他說，相信大家這段期間也很焦慮，也擔心這次選舉，最後卅天他一定會全力以赴，希望所有好朋友勇敢站出來，堅持到最後一刻。

台北市長蔣萬安競辦昨晚宣布，在市政、選舉兩頭燒情況下，蔣結束掃街行程後，身體稍感不適，經團隊評估後，取消今天所有預排行程，先休息調整身體，持續進行辯論相關準備工作。

2026九合一選舉 蔣萬安 王偉忠

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