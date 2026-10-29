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藍指「雲豹門神」 賴瑞隆：獻金依法辦理

聯合報／ 記者詹宜庭張議晨郭韋綺／連線報導

國民黨立法院黨團昨天舉行記者會，指民進黨高雄市長候選人、立委賴瑞隆與雲豹能源集團關係密切，不僅在二○二○年立委選舉期間收受雲豹、永鑫集團相關人士合計三百萬元政治獻金，還曾引進雲豹能源在立法院設置太陽能板，並多次舉辦綠能相關公聽會。

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國民黨團質疑，賴瑞隆到底是高雄立委，還是雲豹「國會門神」？要求出面說明，並籲檢調主動調查。

賴瑞隆說，政治獻金都依法辦理，台灣是法治國家，有問題就依法處理。

國民黨高雄市長候選人柯志恩競辦批評，賴瑞隆質疑別人時，都義正嚴詞地要求別人「說清楚」，遇到自己爭議卻永遠「講不明白」。柯競辦也指出，賴瑞隆先前收受五互集團負責人陳秋白政治獻金，為何沒退還，都還沒說清楚，現在又被爆出收受雲豹集團從公司到高級主管「化整為零」的十二筆、共三百萬元政治獻金，這樣的捐款「手法」少見，要求賴瑞隆立即向高雄市民說明，不要再以「依法辦理」模糊帶過。

國民黨團書記長許宇甄指出，根據監察院紀錄，二○二○年賴瑞隆選立委時，收受雲豹跟永鑫集團相關人士共高達三百萬元的政治獻金。早在二○一七年，賴瑞隆就引進雲豹能源，在立法院鎮江會館屋頂建置太陽能板。更離譜的是，二○二○年立法院爆出頂樓光電板竟然使用了中國大陸的華為「逆變器」，得標與施工的廠商就是雲豹旗下的京承能源，以及與雲豹密切合作的永鑫能源。

許宇甄批，賴瑞隆把財團帶進立法院，引發資安與國安疑慮，難道不需要給交代嗎？賴瑞隆在立法院主辦及合辦了超過廿場綠能公聽會、記者會，到底賴瑞隆是高雄選出的立委？還是雲豹金牌業務員？最關鍵的是，二○二二年賴瑞隆擔任經濟委員會召委時，不顧朝野保留意見，將「再生能源發展條例」修正草案送出協商，並推動「強制新建物全面裝設太陽能板」。這項修法大幅擴張光電業者商機，最後卻因爭議過大而踩煞車。

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