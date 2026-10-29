陳玉珍交棒選金門縣長 楊鎮浯接黨部主委輔選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨赴金門主持縣黨部主委布達，金門縣長候選人陳玉珍將黨部主委棒子交給前縣長楊鎮浯。年底選戰在即，李乾龍喊話全台二十一縣市應向金門看齊，楊鎮浯說，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍等候選人爭取好成績。

李乾龍說，金門選情相對穩定，希望全台二十一縣市能像金門一樣團結，讓國民黨在年底選舉拿下更多執政縣市，為二○二八年重返中央執政奠定基礎，也期許楊接任後，帶領縣黨部整合力量，朝五合一選舉「全壘打」目標努力。

楊鎮浯表示，接任縣黨部主委責任重大，年底選戰需要全體同志團結一致，國民黨最重要資產是始終與黨站在一起的黨員及地方先進，將持續走訪基層、結合地方社團、加強與年輕世代溝通，鼓舞更多黨員願意走進黨部。

陳玉珍以「金門爸爸」與「金門媽媽」比喻角色轉換。她表示，過去在立法院努力爭取資源，包括推動財劃法修法，希望為金門爭取更多經費；如今投入縣長選戰，希望轉換角色，承擔照顧地方、服務鄉親的責任。她也笑稱與楊鎮浯是青梅竹馬，兩人認識逾四十年，此次交棒有助藍軍在金門的持續發展。

陳玉珍強調，投入基層服務二十四年，擔任立委期間累計服務案超過一萬五千件，希望將長期累積的地方經驗帶進縣政。此次縣長選舉她抽中五號，主打「改變金門五夠力」，並喊出「我準備好了」。