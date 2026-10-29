聽新聞
0:00 / 0:00

競總主委交鋒 新北市長藍綠陸戰 衝人氣

聯合報／ 記者葉德正張策林媛玲王長鼎／新北報導
國民黨新北市長候選人李四川（右三）率領黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口拜票。 記者杜建重／攝影
國民黨新北市長候選人李四川（右三）率領黨籍議員候選人，在板橋區縣民大道路口拜票。 記者杜建重／攝影

新北市長選戰倒數一個月，國民黨候選人李四川昨首度站路口，也偕市長侯友宜到板橋接雲寺參拜，在基層擁高人氣。民進黨蘇巧慧有前總統蔡英文助陣，到蘆洲湧蓮寺、保和宮參香，蔡提醒最後階段不能鬆懈，要戒慎恐懼。

2026九合一選舉

藍綠各有一張主委王牌。蔡英文接蘇巧慧競總主委，侯友宜擔任李四川競總主委，兩人不只是站台助選，更肩負整合地方組織、催出選票任務。蔡曾在二○一○年參選新北市長，如今以卸任總統身分重返新北選戰；侯深耕新北多年，握有地方人脈與基層網絡，兩人各有不同政治資源。

李四川昨清晨在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開路口拜票，串聯新北二十九區議員候選人在各地路口同步向市民請託，強化陸戰能量。

昨是觀世音菩薩出家紀念日，李四川昨偕侯友宜到板橋接雲寺參拜觀世音菩薩。侯、李熱情勾肩一同步入，接雲寺主委胡崇浩比出象徵李四川三號的ok手勢合影，民眾緊握李的手高喊「市長選三號，支持李四川」。侯受訪強調，政績、政見是擴大選票最大力量，李四川有實戰政績也有對未來願景的規畫，是最適任的新北市長人選，對李四川選情深具信心。

李四川昨成立長照後援會，允諾若當選市長將調升日間照顧交通接送補助、建立住宿型機構常態性留才與品質獎補助計畫，留住更多專業人才，當長照夥伴與長者最堅實後盾，及減輕家庭照顧者負擔。

蔡英文為蘇巧慧助攻，蔡談到，蘇巧慧與民進黨北市長候選人沈伯洋相互扶持鼓勵，新世代候選人互動讓更多人對政治產生期待。蔡也說，希望自己二○一○年沒有實現的夢想可以成真，蘇回應：「一定完成。」

助講過程，蔡英文說蘇巧慧會是新北市第一位女市長，也會是最棒的新北市長，引起歡呼，但她隨後對著蘇巧慧說「我沒有冒犯你爸，因為妳爸不是新北市長，是縣長」，引發哄堂大笑。蘇巧慧承諾，未來將加速蘆洲南北側開發，強調「果菜市場也不會來蘆洲」，蘆洲人期待的醫院會努力推動，落實醫療分級。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）在前總統蔡英文（右）陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜。記者蘇健忠／攝影
民進黨新北市長候選人蘇巧慧（左）在前總統蔡英文（右）陪同下，一起前往蘆洲湧蓮寺與保和宮參拜。記者蘇健忠／攝影

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蔡英文：把握洋流 盼蘇巧慧成首位女性新北市長

國民黨新北同步拜票 汐止議員候選人站路口懇託

選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

相關新聞

基隆市長選戰 敲定11月10日辯論

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋敲定十一月十日在網路節目辯論，謝昨表示原訂四日辯論，童說那天不行，他才質疑童態度反覆，經節目主持人協調改成十日，童子瑋只提這一天，他馬上答應，他希望促成這場辯論，為基隆民主留下辯論記錄。

競總主委交鋒 新北市長藍綠陸戰 衝人氣

新北市長選戰倒數一個月，國民黨候選人李四川昨首度站路口，也偕市長侯友宜到板橋接雲寺參拜，在基層擁高人氣。民進黨蘇巧慧有前總統蔡英文助陣，到蘆洲湧蓮寺、保和宮參香，蔡提醒最後階段不能鬆懈，要戒慎恐懼。

陳玉珍交棒選金門縣長 楊鎮浯接黨部主委輔選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨赴金門主持縣黨部主委布達，金門縣長候選人陳玉珍將黨部主委棒子交給前縣長楊鎮浯。年底選戰在即，李乾龍喊話全台二十一縣市應向金門看齊，楊鎮浯說，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍等候選人爭取好成績。

王偉忠專訪 妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

競總演說 羅智強：蔣萬安民調後喚起熱情

本報台北市長最新選情民調顯示，民進黨候選人沈伯洋以四成五的支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的四成一。身兼蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕說，雙方支持度處於伯仲之間，將全力以赴爭取勝選，選戰最後階段，台北市民會逐漸思考兩個問題，誰最適合擔任首都市長，以及蔣萬安過去的施政成績如何。她對蔣萬安的選情有信心。

「北市其實沒贏」賴總統提醒綠營戒慎恐懼

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統和前總統蔡英文都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。