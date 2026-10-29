競總主委交鋒 新北市長藍綠陸戰 衝人氣

新北市長選戰倒數一個月，國民黨候選人李四川昨首度站路口，也偕市長侯友宜到板橋接雲寺參拜，在基層擁高人氣。民進黨蘇巧慧有前總統蔡英文助陣，到蘆洲湧蓮寺、保和宮參香，蔡提醒最後階段不能鬆懈，要戒慎恐懼。

藍綠各有一張主委王牌。蔡英文接蘇巧慧競總主委，侯友宜擔任李四川競總主委，兩人不只是站台助選，更肩負整合地方組織、催出選票任務。蔡曾在二○一○年參選新北市長，如今以卸任總統身分重返新北選戰；侯深耕新北多年，握有地方人脈與基層網絡，兩人各有不同政治資源。

李四川昨清晨在板橋區民權路與縣民大道二段路口展開路口拜票，串聯新北二十九區議員候選人在各地路口同步向市民請託，強化陸戰能量。

昨是觀世音菩薩出家紀念日，李四川昨偕侯友宜到板橋接雲寺參拜觀世音菩薩。侯、李熱情勾肩一同步入，接雲寺主委胡崇浩比出象徵李四川三號的ok手勢合影，民眾緊握李的手高喊「市長選三號，支持李四川」。侯受訪強調，政績、政見是擴大選票最大力量，李四川有實戰政績也有對未來願景的規畫，是最適任的新北市長人選，對李四川選情深具信心。

李四川昨成立長照後援會，允諾若當選市長將調升日間照顧交通接送補助、建立住宿型機構常態性留才與品質獎補助計畫，留住更多專業人才，當長照夥伴與長者最堅實後盾，及減輕家庭照顧者負擔。

蔡英文為蘇巧慧助攻，蔡談到，蘇巧慧與民進黨北市長候選人沈伯洋相互扶持鼓勵，新世代候選人互動讓更多人對政治產生期待。蔡也說，希望自己二○一○年沒有實現的夢想可以成真，蘇回應：「一定完成。」

助講過程，蔡英文說蘇巧慧會是新北市第一位女市長，也會是最棒的新北市長，引起歡呼，但她隨後對著蘇巧慧說「我沒有冒犯你爸，因為妳爸不是新北市長，是縣長」，引發哄堂大笑。蘇巧慧承諾，未來將加速蘆洲南北側開發，強調「果菜市場也不會來蘆洲」，蘆洲人期待的醫院會努力推動，落實醫療分級。