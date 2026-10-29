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基隆市長選戰 敲定11月10日辯論

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋敲定十一月十日在網路節目辯論，謝昨表示原訂四日辯論，童說那天不行，他才質疑童態度反覆，經節目主持人協調改成十日，童子瑋只提這一天，他馬上答應，他希望促成這場辯論，為基隆民主留下辯論記錄。

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童子瑋駁斥謝國樑說法「胡說八道」，指節目主持人提出辯論邀約，他立即回答「隨時歡迎」，後面就是敲時間過程，不曉得謝國樑口中「先答應再反悔」論述從哪來？要求對方拿出證據別亂抹黑。

直播節目「中午來開匯」主持人黃光芹前晚說，敲定謝國樑和童子瑋十一月十中午十二時，來場網路直播辯論會，流程等細節待後續公布。

謝國樑昨接受廣播節目主持人王淺秋訪問，提及辯論話題，謝說，二○二二年基隆市長選戰，就希望跟當時的競選對手蔡適應辯論，但蔡沒答應。

基隆市選委會辦理二○二六年基隆市長選舉作業，調查公辦政見發表會形式。謝國樑說，他勾選辯論，但童不願意勾辯論，後來他發臉書，談到這次選情、人選算單純，一定要辯論，「可能被我逼急了，後來說要勾辯論」。

謝國樑說，希望端出政策與對手討論，他堅持要辦辯論，包括基隆捷運是否需要廢除台鐵，第二階段路線怎麼走，都是與市民切身相關政策，身為市長不能迴避。謝強調，他不一定比較會講話，不一定占上風，但他相對希望有辯論，要幫基隆民主留下辯論記錄。

童子瑋除反駁謝國樑指他態度反覆是胡說八道，將在辯論會上提出近年市政問題，論述市政理念，及未來如何改善這些缺失。

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