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新聞分析／桃園攻防升級！黃世杰批市政 張善政不佛系

聯合報／ 本報記者陳俊智

距投票不到一個月，民進黨黃世杰近日猛攻桃園市政「百廢待舉」，狠批軌道建設亂開支票、社宅政策玩數字遊戲，力拚連任的國民黨張善政也打破沉默，反擊揭綠營前市長鄭文燦老底。雙方攻防讓原本平靜的選情瞬間升溫，變數跟著增加，勝負愈來愈難說。

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去年大罷免，桃園六席藍委全成目標，另類選舉消耗政黨大量資源與人力，密集的選戰攻防也讓民眾對政治感到疲乏無力；今年地方選舉「慢熱」，各陣營養精蓄銳，鎖定最後一個月全力衝刺。

二○一四年首屆桃園市長選舉，民進黨鄭文燦挑戰爭取連任的國民黨吳志揚，鄭選前三個月幾乎每周二次記者會發表政見，並主打黑心油食安疑慮與航空城居住正義等議題，雖多被藍營冷處理，但逐步累積聲量，最終逆轉勝；二○二○年本屆市長選戰，民進黨最初人選林智堅爆碩士論文抄襲爭議，陣前換將由鄭運鵬出馬也未能止血，國民黨張善政穩健找回藍營團結，力抗綠營取勝。

黃世杰今年四月中獲民進黨提名後，賴清德總統、前總統蔡英文數度下鄉輔選，副總統蕭美琴、台北市長候選人沈伯洋等黨內明星也合體力挺，知名度逐漸提升。儘管多次邀張善政辯論未果，但近期持續猛攻軌道建設與社宅推動停滯議題，線下轉線上加大攻防力道，競選團隊也趁勢推出多項政見，試圖拉近差距，盼選前黃金交叉，翻盤拿下勝選。

張善政拚連任雖有執政優勢，甚至被視跨縣市、跨黨派母雞，但藍營鑒於十二年前選戰冷處理最終丟失桃園，此次不再佛系。張日前在競總造勢晚會舉鄭文燦任內八德國民運動中心天花板掉落、平鎮文化公園停車場坍塌壓死工人、楊梅區公所地基浮動等案為例，強調自己不曾說過鄭文燦壞話，一席話替自己平反，也幫民眾回憶起綠營執政種種缺失。

桃園市長選情在選前一個月迅速升溫，綠營強調深入基層傾聽民意要加速停滯市政，藍營則大打政績牌並火速闢除不實市政謠言。雙方都稱按照自己的步調走，但也緊盯對手動態，空中攻防已成日常，如何強化論點爭取民眾信任與支持，進而出來投票，預計會是此役關鍵。

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