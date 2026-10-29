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桃園市長選舉！黃世杰快閃馬祖 張善政解決大溪交通

聯合報／ 記者陳俊智鄭國樑／桃園報導
爭取連任的桃園市長張善政（中）昨出席大溪競選服務處成立活動。記者鄭國樑／攝影
爭取連任的桃園市長張善政（中）昨出席大溪競選服務處成立活動。記者鄭國樑／攝影

桃園市長選將搶票、固票各自出招。民進黨市長候選人黃世杰搶攻馬祖移居桃園人口選票，昨快閃馬祖，表示若當選將成立桃園駐馬祖聯絡處深化兩地交流；拚連任的市長張善政扎根十三區，昨成立大溪競選服務處，向鄉親說明解決老城區塞車的具體對策。

2026九合一選舉

民進黨桃園市長候選人黃世杰（左三）昨快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖兩地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供
民進黨桃園市長候選人黃世杰（左三）昨快閃馬祖，盼深化桃園、馬祖兩地交流。圖／黃世杰競選辦公室提供

黃世杰昨一早搭機飛往馬祖，與同黨連江縣黨部主委、南竿鄉民代表候選人李哲宇逛傳統市場吃早餐，並走訪馬祖玄天宮、馬祖境天后宮等地，也與當地青年對談。

他昨下午返台後提出提升馬祖交流小組層級，由市長任召集人；成立桃園市駐馬祖聯絡處；推動閩東語言文化教育；舉辦桃園馬祖雙城藝術季等主張。

黃世杰說，目前約有五萬名馬祖人在桃園落地生根，馬祖的語言、飲食與生活文化也隨人口遷移成為桃園多元文化的一環。並指張善政如沒去過馬祖，代表對市政推動與文化保存確有所疏漏。

爭取連任的張善政繼日前成立楊梅區競選總部後，昨下午成立大溪競選服務處，曾任縣議員、大溪鎮長與縣府農業局長的曾榮鑑出任大溪區主任委員。張善政致詞肯定大溪是桃園文化特色最強的一區，關公聖誕、木雕與豆干都是全國聞名，老城區假日更是遊客如織。

張善政也說明，為解決老城區假日交通瓶頸，過去兩年已提出短中長期對策，短期以智慧科技控制崁津大橋、武嶺橋交通號誌；中期新建跨大漢溪的第三座橋；長期規畫捷運綠線從八德延伸至大溪，可行性研究報告已送中央審議。

「以後捷運如果做好了，假日就不塞車了。」張善政說，即使捷運要跨越大漢溪工程技術難度高、經費要增加兩百多億元，市府都要承擔，為的是要帶給河東鄉親更好的交通。他並預告市立醫院大溪分院、大溪首處社會住宅都將於下月動工。

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