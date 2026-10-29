洋流外溢！江啟臣：影響6％ 何欣純：差距愈來愈小

選戰進入最後一個月，「洋流」效應成為焦點。台中市長國民黨候選人江啟臣坦言，洋流確實外溢，影響包括台中等地約百分之六，藍營應加緊催票、固票；民進黨何欣純則說，藍綠差距愈來愈小，她認為已在民調誤差範圍內。江昨在本命區談觀光，何到海線車掃，抓緊時間衝刺。

江啟臣昨到新社視察國際花毯節籌備情形，被問及洋流是否衝擊藍營選情？他表示，洋流確實外溢，對包括台中在內的縣市確有影響。綠營透過洋流集結、激發支持者，藍營在最後一個月應該呼籲支持者出來，讓支持者感受到藍營氣勢。

江啟臣認為，洋流效應有助鞏固民進黨內部及基本盤，藍營應提高警覺；不同民調會有不同結果，聲量能否轉化為實際票數仍是問號，現階段最重要的是催票、固票。

何欣純昨參拜大肚萬興宮後，展開大肚、龍井車隊掃街及路口拜票。針對洋流，她表示，藍綠差距確實愈來愈小，甚至在民調誤差範圍內，但民調數字僅供參考，真正勝負仍要等到投票日揭曉。她呼籲支持者一定要出門投票，讓每一票都能開出來。

民進黨台中市長候選人何欣純（右）昨前往龍井區車隊掃街，沿途受到支持者熱烈歡迎。記者黃仲裕／攝影

對於洋流效應對各縣市選情的影響，何欣純認為，洋流喚起民眾熱情，她感謝台中支持者帶來的暖流，也因此對選情更有信心。她強調，台中市民最有智慧，相信會做出最好的選擇，支持她擔任市長。

江啟臣提觀光政見，主張以「探索台中味、悠遊大台中」為主軸，透過國際化、智慧化及永續化三大策略，將台中打造為中台灣國際觀光樞紐。

六大旗艦政見，盼以中台灣治理平台串聯彰化、南投、苗栗及雲林，整合產官學資源規畫黃金旅遊路線；並結合會展、體育賽事、大型展演及台中購物節，將人潮轉化為消費商機。江也主張打造「台中味」國際美食品牌，串聯一中、逢甲、公益路及傳統市場等美食據點，發展夜間觀光，並導入多語言人工智慧行程規畫工具，協助旅宿及餐飲業者提升數位服務。

何欣純在大肚提地方建設政見，指出大肚和美大橋預計本月三十一日通車，後續配套的台中生活圈四號道路大肚段也應啟動推動與規畫。她表示，若當選市長，將持續推動大肚重大建設、改善交通，落實區域均衡發展，讓地方發展更進一步。