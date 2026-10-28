快訊

薔琵颱風致農損逾4.4億 蒜頭、釋迦損失最嚴重

又不管一中政策？傳巴基斯坦髮夾彎 重新允許台灣航空公司飛越領空

聽新聞
0:00 / 0:00

全市里長後援會 157里131人到場 謝國樑：繼續攜手環境改善、建設地方

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。謝國樑感謝各區里長長期以來的支持與協助，期盼未來持續攜手合作，為基隆市民提供更好的服務。

2026九合一選舉

里長們今天準備象徵好運的「好彩頭」、寓意「凍蒜」的果凍與大蒜、象徵「全壘打」的球棒，以及代表「必勝」的必勝客披薩，為謝國樑獻上祝福。

謝國樑也以象徵「全壘打」的球棒，祝福所有里長朋友都能打出全壘打。表示未來將繼續與里長們並肩努力，傾聽每個里的聲音，回應市民最實際的需求，讓市府成為基層最有力的後盾，也讓里長成為市民最可靠的依靠。

基隆市里長聯誼會總會長林羅清梅表示，謝國樑是認真做事、願意傾聽基層聲音的市長。平時不僅關心里長服務地方的情形，對於各里提出的建設需求與民生問題，也積極協助解決，並透過經費支持推動鄰里建設，讓地方有更多資源改善生活環境。

林羅清梅說，謝國樑最大的特質，就是「擅長做事、不擅於表達」，許多努力不一定掛在嘴邊，卻能從一項項市政成果看見。無論是改善行人通行環境的騎樓整平，或是讓孩子擁有更多遊憩空間的室內兒童樂園，都是市民生活中看得見、感受得到的改變。

謝國樑表示，里長是市府與市民之間最重要的橋梁，也是最了解地方需求的第一線服務者。過去幾年，無論是地方建設、民生服務，還是颱風期間的防災與災後復原，都仰賴里長們在第一線協助，讓市府能夠更即時掌握地方狀況、回應居民需求。他感謝里長們長期以來的付出，也珍惜彼此共同為基隆努力的情誼。

謝國樑也提到，里長們平時為地方奔走，經常不分白天黑夜，只要居民有需要，就必須站出來協助。市府與里長之間不只是合作關係，更是共同服務市民的夥伴。未來也將持續重視基層建設需求，透過經費與行政資源的支持，協助各里推動環境改善及地方建設，讓市政資源真正落實到市民生活之中。

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供
基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

胡志宏競選總部成立 盼延續五星東和服務鄉親

陳家琪淡水競總成立 侯友宜力挺呼籲鄉親催票

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

諷童子瑋靠洋流 謝國樑：充滿鬥志

相關新聞

市政選戰兩頭燒！蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消明預排行程

台北市長蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜，不過競辦稍早表示，市長蔣萬安今結束掃街行程後，身體稍感不適。

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

台北市長蔣萬安力拚連任，今與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。石舫亘透露輝達總部落腳北士科不為人知的一面，蔣萬安當時擔心如果台北不是首選怎麼辦？後來因為美國認識的朋友在輝達上班，而直接聯絡上輝達執行長黃仁勳，她直呼非常光榮。

再破圈！接受沈春華專訪 沈伯洋坦言：知名度沒蔣萬安高

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，帶動專訪節目點閱收視，據傳沈伯洋明將接受主持人沈春華專訪，此舉也被視為再度破圈。沈伯洋今下午在立法院受訪表示，知名度沒有台北市長蔣萬安高，所以藉由每次專訪讓更多人認識。

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

首都市長選戰白熱化，卻波及無辜選民，台北市長蔣萬安昨委託20歲首投族、「市長獎女孩」Yakira代為抽籤，事後接受媒體聯訪，未料卻遭綠營側翼猛攻「背稿」、「北韓既視感」等猛攻出征，基進黨北市議員候選人吳欣岱還直指，她是曾到中國交流的「統戰女孩」。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

大兒子慘遭網路霸凌 石舫亘曝蔣萬安為此落下男兒淚

選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今天與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。石舫亘透露蔣萬安脆弱的一面，最近一次是大兒子蔣得立在網路上被攻擊，甚至為此落下男兒淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。