全市里長後援會 157里131人到場 謝國樑：繼續攜手環境改善、建設地方

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。謝國樑感謝各區里長長期以來的支持與協助，期盼未來持續攜手合作，為基隆市民提供更好的服務。

里長們今天準備象徵好運的「好彩頭」、寓意「凍蒜」的果凍與大蒜、象徵「全壘打」的球棒，以及代表「必勝」的必勝客披薩，為謝國樑獻上祝福。

謝國樑也以象徵「全壘打」的球棒，祝福所有里長朋友都能打出全壘打。表示未來將繼續與里長們並肩努力，傾聽每個里的聲音，回應市民最實際的需求，讓市府成為基層最有力的後盾，也讓里長成為市民最可靠的依靠。

基隆市里長聯誼會總會長林羅清梅表示，謝國樑是認真做事、願意傾聽基層聲音的市長。平時不僅關心里長服務地方的情形，對於各里提出的建設需求與民生問題，也積極協助解決，並透過經費支持推動鄰里建設，讓地方有更多資源改善生活環境。

林羅清梅說，謝國樑最大的特質，就是「擅長做事、不擅於表達」，許多努力不一定掛在嘴邊，卻能從一項項市政成果看見。無論是改善行人通行環境的騎樓整平，或是讓孩子擁有更多遊憩空間的室內兒童樂園，都是市民生活中看得見、感受得到的改變。

謝國樑表示，里長是市府與市民之間最重要的橋梁，也是最了解地方需求的第一線服務者。過去幾年，無論是地方建設、民生服務，還是颱風期間的防災與災後復原，都仰賴里長們在第一線協助，讓市府能夠更即時掌握地方狀況、回應居民需求。他感謝里長們長期以來的付出，也珍惜彼此共同為基隆努力的情誼。

謝國樑也提到，里長們平時為地方奔走，經常不分白天黑夜，只要居民有需要，就必須站出來協助。市府與里長之間不只是合作關係，更是共同服務市民的夥伴。未來也將持續重視基層建設需求，透過經費與行政資源的支持，協助各里推動環境改善及地方建設，讓市政資源真正落實到市民生活之中。

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供

基隆市長謝國樑全市里長後援會今天成立，競選辦公室說，全市157名里長有131人到場，展現基層團結的氣勢。圖／謝國樑競選辦公室提供