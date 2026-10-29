聽新聞
0:00 / 0:00

台東市長政見交鋒 陳銘風與青年對談、翁聖惠攻長照育兒

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國民黨台東市長候選人陳銘風舉辦青年政策分享會。記者尤聰光／攝影
國民黨台東市長候選人陳銘風舉辦青年政策分享會。記者尤聰光／攝影

台東市長選戰政見交鋒，尋求連任的國民黨市長候選人陳銘風昨辦青年政策分享會，談青年發展，提出公共空間改善、產業升級、生育支持及地方創生等方向。民進黨市長候選人翁聖惠主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與問題資料庫，提升道路及公共設施改善效率。

2026九合一選舉

陳銘風與青年面對面，傾聽青年對城市發展的需求，他提出改善公園及公共空間、推動產業升級轉型等主張，擬透過生育補助等實質措施減輕年輕家庭負擔。未來則以地方創生為重點，推動大知本地方創生，支持地方特色與社區發展，並透過實地走讀，帶領青年認識台東市歷史文化，深化青年與城市的連結。

翁聖惠以「照顧」與「建設」作為市政主軸，具九年保護性社工經歷、也是三個孩子母親的她指出，許多家庭同時面臨照顧長者及陪伴孩子的壓力，若缺乏完善的支持系統，照顧責任往往落在家庭成員身上。

她主張完善長照據點，整合資源提供育兒家庭更多支持。建設方面提出整合道路、人行道、排水等各類管線工程，避免道路反覆開挖，形成資源浪費。也擬建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，掌握民眾反映頻繁的地點，作為後續改善及施工排程的參考。

2026九合一選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

竹北市民也能提政見！邱臣遠推五大幸福藍圖、官網開放許願

諷童子瑋靠洋流 謝國樑：充滿鬥志

蔡易餘成立阿里山後援會 吳品叡東石懇託拜票

相關新聞

基隆市長選戰 敲定11月10日辯論

基隆市長候選人謝國樑和童子瑋敲定十一月十日在網路節目辯論，謝昨表示原訂四日辯論，童說那天不行，他才質疑童態度反覆，經節目主持人協調改成十日，童子瑋只提這一天，他馬上答應，他希望促成這場辯論，為基隆民主留下辯論記錄。

競總主委交鋒 新北市長藍綠陸戰 衝人氣

新北市長選戰倒數一個月，國民黨候選人李四川昨首度站路口，也偕市長侯友宜到板橋接雲寺參拜，在基層擁高人氣。民進黨蘇巧慧有前總統蔡英文助陣，到蘆洲湧蓮寺、保和宮參香，蔡提醒最後階段不能鬆懈，要戒慎恐懼。

陳玉珍交棒選金門縣長 楊鎮浯接黨部主委輔選

國民黨副主席兼秘書長李乾龍昨赴金門主持縣黨部主委布達，金門縣長候選人陳玉珍將黨部主委棒子交給前縣長楊鎮浯。年底選戰在即，李乾龍喊話全台二十一縣市應向金門看齊，楊鎮浯說，將整合地方組織、凝聚黨內力量，全力協助陳玉珍等候選人爭取好成績。

王偉忠專訪 妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

競總演說 羅智強：蔣萬安民調後喚起熱情

本報台北市長最新選情民調顯示，民進黨候選人沈伯洋以四成五的支持率，小幅領先台北市長蔣萬安的四成一。身兼蔣萬安競總主委的台中市長盧秀燕說，雙方支持度處於伯仲之間，將全力以赴爭取勝選，選戰最後階段，台北市民會逐漸思考兩個問題，誰最適合擔任首都市長，以及蔣萬安過去的施政成績如何。她對蔣萬安的選情有信心。

「北市其實沒贏」賴總統提醒綠營戒慎恐懼

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統和前總統蔡英文都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。