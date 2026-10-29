台東市長政見交鋒 陳銘風與青年對談、翁聖惠攻長照育兒

台東市長選戰政見交鋒，尋求連任的國民黨市長候選人陳銘風昨辦青年政策分享會，談青年發展，提出公共空間改善、產業升級、生育支持及地方創生等方向。民進黨市長候選人翁聖惠主張整合長者照顧及育兒資源，並透過工程整合與問題資料庫，提升道路及公共設施改善效率。

陳銘風與青年面對面，傾聽青年對城市發展的需求，他提出改善公園及公共空間、推動產業升級轉型等主張，擬透過生育補助等實質措施減輕年輕家庭負擔。未來則以地方創生為重點，推動大知本地方創生，支持地方特色與社區發展，並透過實地走讀，帶領青年認識台東市歷史文化，深化青年與城市的連結。

翁聖惠以「照顧」與「建設」作為市政主軸，具九年保護性社工經歷、也是三個孩子母親的她指出，許多家庭同時面臨照顧長者及陪伴孩子的壓力，若缺乏完善的支持系統，照顧責任往往落在家庭成員身上。

她主張完善長照據點，整合資源提供育兒家庭更多支持。建設方面提出整合道路、人行道、排水等各類管線工程，避免道路反覆開挖，形成資源浪費。也擬建立道路、人行及排水問題熱點資料庫，掌握民眾反映頻繁的地點，作為後續改善及施工排程的參考。