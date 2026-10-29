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拚擴張議員席次 陳亭妃、謝龍介輔選台南小雞抬聲勢

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃昨下午與第九選區黨籍候選人林依婷、李啟維、周麗津、呂維胤等人車隊掃街，除展現母雞帶小雞氣勢，也盼把支持變成選票，拉抬選舉聲勢。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃昨下午與第九選區黨籍候選人林依婷、李啟維、周麗津、呂維胤等人車隊掃街，除展現母雞帶小雞氣勢，也盼把支持變成選票，拉抬選舉聲勢。記者萬于甄／攝影

九合一選舉倒數一個月，台南藍綠市長候選人拚擴張黨籍議員席次，民進黨陳亭妃昨率市議員第九選區黨籍候選人掃街，指出下一步會啟動鐵馬騎行深入各區；國民黨謝龍介連日陪藍白和無黨議員候選人拜票，他昨以動畫影片再次表示當選會推「馬上辦中心」，讓市民問題馬上辦。

2026九合一選舉

台南市議員十三個選區下屆應選五十七席，多達八十八人登記，其中第一選區應選席次由六席減為五席、第十一選區則由五席增為六席，席次消長也牽動藍綠布局。民進黨四年前提名卅四人當選廿八人，此次提名卅二人；國民黨四年前提名十九人當選十五人，這次提名廿二人，部分選區更喊出藍白合，壯大非綠勢力。

議員第九選區（安平、南區）本屆藍綠各三席，綠營下屆提四席，陳亭妃昨與副議長兼民進黨部主委林志展陪第九選區黨籍候選人林依婷、李啟維、周麗津、呂維胤於南區四鯤鯓龍山寺參拜祈福，並車隊掃街。

「把支持變成選票，才是最重要的。」陳亭妃表示，與各選區議員候選人的車隊掃街預計十一月三日告段落，接著啟動「卅七區鐵馬騎行」深入各區，傳達行動政府理念，最後於十一月廿七日下午三時卅分集結在新營長勝營區辦大型造勢。

謝龍介四天前也陪九選區國民黨、民眾黨候選人掃街，盼藍提的三席、白的一席都當選；他近日努力籌備十一月一日競總成立大會活動，他表示，最後一個月將「陸空並進」，白天深入市場、廟口，不排除每晚直播。

謝龍介近期透過臉書發布「當龍介市長上任後」系列動畫影片，昨發布影片表示，當選後會由市長帶領局處首長接聽市民電話，問題一進來就分工、追蹤進度，讓市民找得到人、等得到回覆，該處理的事不再被一層層公文耽誤。

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