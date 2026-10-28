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市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

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市政選戰兩頭燒！蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人蔣萬安晚上到士林天母的三玉宮參拜，和大家一起高喊當選。記者邱德祥／攝影
台北市長候選人蔣萬安晚上到士林天母的三玉宮參拜，和大家一起高喊當選。記者邱德祥／攝影

台北市長蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜，不過競辦稍早表示，市長蔣萬安今結束掃街行程後，身體稍感不適。

2026九合一選舉

蔣萬安今天下午與太太接受王偉忠廣播專訪，晚間七時半再赴天母三玉宮參拜，行程中，蔣萬安現場受到支持民眾熱烈歡迎，凍蒜聲不斷。

不過競辦晚間九時多表示，市長蔣萬安今結束掃街行程後，身體稍感不適，考量蔣身體狀況及後續辯論準備，經團隊評估後，取消所有預排行程，先行休息調整，並持續進行辯論相關準備工作。感謝媒體朋友關心，也謝謝大家的體諒。

台北市長蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 行程 2026九合一選舉 台北市選舉

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