市政選戰兩頭燒！蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

台北市長蔣萬安力拚連任，今與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。石舫亘透露輝達總部落腳北士科不為人知的一面，蔣萬安當時擔心如果台北不是首選怎麼辦？後來因為美國認識的朋友在輝達上班，而直接聯絡上輝達執行長黃仁勳，她直呼非常光榮。

2026-10-28 19:46