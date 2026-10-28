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當年頻遭嘲諷…韓國瑜「愛情摩天輪」有望復活？ 柯志恩語帶玄機

聯合報／ 記者郭韋綺張議晨／高雄即時報導
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚接受「少康戰情室」專訪，被問選情陷入膠著，是否會辭立委背水一戰？她說「目前沒有考慮」；而當選後第一件事要向行政院討回「欠高雄的錢」，另外，前市長韓國瑜昔日引發熱議「愛情摩天輪」是否也有機會大復活，她也沒把話說死，留下想像空間。

2026九合一選舉

根據公民監督國會聯盟統計，今年九合一選舉共有19名現任立委帶職參選縣市長，創歷史新高，其中民進黨11人、國民黨8人。

被問選前是否會辭立委？柯志恩認為，辭立委並非法定責任，立法院仍有工作要處理，也有選民服務需要持續進行，現階段沒有朝辭職方向規畫，立委身分有助於參與中央層級活動，並向教育部、文化部等部會爭取資源，不能單憑是否辭職，就認定候選人有沒有深耕高雄的決心。

柯志恩也提到，4年前參選高雄市長時，當時只有智庫執行長及候選人身分，在民進黨執政的高雄，許多官方活動無法參與，讓她深刻感受到身分差異，距離投票僅剩30多天，立委職務仍有實際功能，沒必要為了政治表態而請辭。

她表示，藍綠都有不少現任立委投入地方首長選舉，若要求辭職，應採取一致標準。至於選前最後10天是否可能改變決定，她坦言屆時氛圍可能不同，不過「此時此刻，我沒有考慮」，辭不辭立委，不應成為選民評斷市長候選人的重點。

柯志恩說，如果當選市長，上任後第一件事就是向行政院「討錢」，自己幫高雄爭取278億元統籌分配款，中央卻刪除一般性和計畫型補助，若當選，首次赴行政院開會，「我一定跟行政院拿，欠我們高雄的這個錢」。

柯也強調，市政是一棒接一棒，不會政黨輪替就推翻前朝政策，她肯定市長陳其邁推動演唱會經濟及招商引資成果，認為值得延續，但土方亂倒、廢棄物處理及校園相關問題，必須積極改善。

有趣的是，專訪中還問到韓國瑜當年提出、卻引發不少嘲諷的「愛情摩天輪」，如果柯志恩當選，這項構想是否可能重出江湖？

柯志恩笑說，愛情摩天輪當年確實引起許多話題，但外界只看到摩天輪，卻忽略韓國瑜想打造的是整條「愛情產業鏈」，她解釋，以愛河為核心，結合摩天輪地標、珠寶鑽戒、婚紗攝影及觀光，讓情侶結婚後，相隔10年、20年還能回到同一地點拍照留念，創造持續性的消費商機。

她舉倫敦等國際城市為例，認為摩天輪作為城市地標並非不可行，韓國瑜當初也曾邀請法國專家評估，背後其實有產業發展的構想，「所以你說它真的是很荒謬嗎？不會啊！」不過可以想見，未來如果重啟這項昔日政見，勢必又會掀起一波討論。

高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞部副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞部副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

韓國瑜 立委 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 摩天輪

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