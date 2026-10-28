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賴瑞隆收雲豹300萬政治獻金 柯志恩：背後政商關係應該講清楚
國民黨立法院黨團今召開記者會，指控民進黨高雄市長候選人賴瑞隆與雲豹能源關係密切，曾收受300萬元政治獻金，質疑他長期推動光電相關法案、舉辦公聽會，恐淪為能源業者「國會門神」。賴瑞隆回應，政治獻金均依法辦理。他的對手柯志恩直言，政治獻金合法不代表背後政商關係沒有疑慮，「不能用一句依法辦理就帶過」。
柯志恩今晚接受「少康戰情室」專訪表示，政治獻金敢公開申報，代表賴瑞隆認為收受程序具有合法性，但合法不等於沒有利益關係，尤其涉及能源產業政策，更應向社會交代清楚。
柯志恩指出，賴瑞隆2016年進入立法院時，原本是在內政委員會，並非主管能源政策的經濟委員會，卻持續針對光電、再生能源議題舉辦公聽會及記者會，後來進入經濟委員會，更積極推動相關法案，前後多達20餘場活動，讓她質疑背後是否存在特定利益關係。
她指出，賴瑞隆過去推動《再生能源發展條例》修法時，曾主張強制設置屋頂太陽光電設備，並要求政府針對再生能源價差建立補償機制。柯志恩質疑，相關政策是否有利特定光電業者，賴瑞隆與雲豹能源高層過去的人脈及基金會關係，更應一併說明。
談到300萬元政治獻金，柯志恩更語帶諷刺表示，「300萬對新潮流來說，我想都不會是多了。」她強調，問題從來不是金額大小，而是捐款企業與立委質詢、提案及公聽會之間，是否存在利益關聯。
柯志恩表示，國民黨團提出的質疑，涉及政治獻金、能源法案及相關人士往來等多個層面，賴瑞隆不能只以合法申報回應，「依法不代表你背後的部分不需要講清楚」，應向高雄市民清楚完整說明與雲豹能源的關係。
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