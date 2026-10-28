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高雄市長勝負攸關陳其邁動向？ 柯志恩「民進黨敗選官位更高」

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

2026選戰進入倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩，今天接受TVBS「少康戰情室」專訪，外界關注高雄市長勝負攸關陳其邁的「下一步」，柯志恩則認為，「民進黨敗選官位反而更高」，如陳其邁8年前敗選仍高升行政院副院長，他要去哪只在賴清德一念之間，「投給我對陳其邁也許還比較好。」

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高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。

主持人趙少康問柯覺得陳其邁哪邊施政最好，哪邊不足，柯志恩強調，陳其邁不論是半導體、演唱會經濟都很好，但產業興盛過程中，反而不少高雄人覺得是「過客」，生活沒有比較好，高雄年輕人流失6.2萬人，「既然這麼好，為何留不住？」這才是問題。

林政忠接著追問，柯志恩曾提過「票投柯志恩不代表否定陳其邁」，若幫陳其邁打分數，要給他打幾分，另外外界都評估陳其邁會於選後「北上」接任行政院長，對手賴瑞隆的勝負，也關係到陳其邁的下一步。

柯志恩現場化身「柯老師」，她指研究所及格是70分，要拿到90分則很困難，要看邏輯跟創意，她會給陳其邁打87分，肯定他的認真、對高雄盡心盡力，尤其毒油事件他敢反抗中央，質疑中央下架毒油科學數據哪裡來，光這一點，陳其邁就是位值得尊敬的對手。

柯志恩自嘲，給他這麼大的肯定，反正民進黨不管怎樣都會轟我，像她之前曾請國民黨議員於議會送陳其邁黃色背包，當時看陳其邁也蠻樂的，只是被黨內其他人擋下來。

至於賴瑞隆勝負會不會影響陳其邁接大位，柯志恩則笑說，柯志恩有沒有勝選對陳其邁無關，民進黨是失敗下台後官位做得越高，例如蘇貞昌後來接任行政院長，陳其邁敗選也去接副院長。

柯志恩說，如果今天她輸了，大家覺得理所當然，民進黨長期把高雄視作禁臠、灘頭堡，賴清德當然不會覺得是陳其邁的事，他也能繼續用卓榮泰，但萬一柯志恩贏了，不見得否定陳其邁，畢竟派出的人是新潮流要的人，對陳其邁可能還比較好。

柯志恩說，賴瑞隆在知名度上、立院表現上，跟其他3位初選對手相對大家比較不認識，所以陳其邁大可以講說不是我陳其邁不利，是你們新潮流要的人就是這一個程度，若換位思考，不管高雄贏或輸，陳其邁都要很清楚下一步都在賴清德的一念之間。

柯志恩說，陳其邁的未來不會定奪在此次的勝負，因為勝負都有賴清德的盤算，「不用因為陳其邁做得好，就把票給賴瑞隆，難道最好的接棒就一定是民進黨？」

高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

陳其邁 敗選 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 民進黨 賴瑞隆

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