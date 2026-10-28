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高雄有沒有洋流？柯志恩神回：只有新潮流 酸賴瑞隆「被迫辯論」

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚接受「少康戰情室」專訪，指民進黨對手賴瑞隆不願與她同台座談，最後答應辯論也是「被迫的」；接著又調侃賴瑞隆戴粉紅假髮化身「百變隆隆」，違反他的人設、不自然。最妙的是，主持人趙少康問到高雄選情有沒有被「洋流」影響，柯妙回「高雄只有新潮流」，一句話讓選戰話題再添火藥味。

2026九合一選舉

高雄市長選舉首場電視辯論將於10月30日晚間8時登場，柯志恩與賴瑞隆終於要正面交鋒。談起這場辯論，柯志恩似乎有不少話想說，她回憶，先前中山大學曾邀請兩人同台，賴瑞隆起初不願接受，直到她表態願意出席，對方卻又要求分開舉行，理由竟是不想助長柯志恩聲勢，讓她反問「在說什麼？」

柯志恩提到，先前雙方針對漁港建設議題交鋒時，賴瑞隆還曾找蔣萬安辯論，讓她相當不解，既然願意找台北市長辯論，為何不願直接面對高雄市長選舉的對手？賴瑞隆終於答應10月30日同台辯論是情勢所迫，「我覺得他也是被迫的」。

話鋒一轉，柯志恩指賴瑞隆近期造勢活動打造千萬華麗舞台，戴上粉紅色假髮化身「百變隆隆」，試圖展現不同於以往的形象，沒想到這身造型卻成為吐槽題材。

柯志恩笑虧，賴瑞隆忙著「變變變」，不如直接上台跟她辯論，還說萬聖節都還沒到，對方已經把活動搞得像萬聖節一樣。她直言，不知道這樣的變裝效果究竟好不好，「我覺得有點太違反他的人設，不太自然」，她自己過去擔任主持人、投入教育及政治工作，人生經歷本來就相當多元，「我也不需要演，也不需要變」，不必刻意透過造型營造形象。

柯志恩還從心理學角度分析，指賴瑞隆變裝恐怕是「自信心不足」，試圖透過改變形象，鞏固市長候選人的地位，她酸說，賴瑞隆可能聽從幕僚建議，為爭取年輕選票，才戴上粉紅假髮扮成韓星權志龍，卻被說更像沈文程，她認為，刻意迎合年輕族群未必有效，「做回自己比較重要」。

除了辯論與變裝話題，柯志恩也談到高雄選情。趙少康問她，本屆市長選舉拿下約53萬票，這次預估能拿多少票？柯志恩說，現在很難估算，不只是高雄，從北到南整體選戰氣氛都相當冷清，媒體應該也能感受到這股冷清氛圍。

柯直言，選戰冷清對藍營不是好事，因為缺乏選舉熱度，就難以激發支持者出門表達態度，催出選民熱情成為選戰最後階段的重要課題。

趙少康追問「洋流」是否會影響高雄選情，柯志恩秒回「高雄沒有洋流，只有新潮流」，留下令人印象深刻的政治金句。

國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚接受「少康戰情室」專訪，臨場反應很快，金句連連。圖／少康戰情室提供
國民黨高雄市長候選人柯志恩今晚接受「少康戰情室」專訪，臨場反應很快，金句連連。圖／少康戰情室提供

新潮流 辯論 柯志恩 2026九合一選舉 高雄市選舉 趙少康 賴瑞隆

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