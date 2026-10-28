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童子瑋發布競選影片「生活市長」描繪未來10年、20年基隆生活願景

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供
基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供

基隆市議長、基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，是從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。市長的存在，就是為了服務城市、照顧市民生活，邀請市民「一起童行」，共同推動基隆向前。

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童子瑋表示，這段時間陸續提出不同政策，每一次都收到許多市民的回應與建議，也讓他更清楚看見基隆人對城市改變的期待。自己想做的不是只追求大型建設或話題，而是一位真正把市民日常放在心上的「生活市長」，從每天會遇到的大小事情開始，讓市民感受到政府真的有在解決問題。

童子瑋說，交通是基隆人每天最直接的生活課題之一。未來不論是上市場、上班、上課，市民都應該擁有更便利、更穩定，也更多元的交通選擇，不必把大量時間耗在等車與塞車上。他希望從國道客運、公車路網、軌道交通到共享運具全面改善，讓移動不再成為基隆人的生活負擔。

童子瑋指出，生活品質也反映在城市最細微的地方，包括人行空間是否安全、長輩能不能自在走出家門、孩子上學的路是否友善。他希望未來基隆的進步，不只是多了多少新建設，而是每個家庭每天出門、回家、生活時，都能真正感受到城市變得更方便、更安全。

童子瑋表示，距離選舉投票剩下最後一段路，他會讓更多市民認識他的城市理念。如果大家期待未來有一位真正關心生活、願意傾聽問題的市長，希望大家一起「童行」，相信他是基隆進步的第一選擇。

基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供
基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供

基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供
基隆市長參選人童子瑋今天表示，最新競選影片「生活市長」主題，從交通、育兒、長照、就業到人行環境，描繪未來10年、20年的基隆生活願景。圖／童子瑋競辦提供

童子瑋 願景 2026九合一選舉 基隆市選舉

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