基隆16民團提出4大願景政策承諾書 今送交謝國樑、童子瑋手中靜待連署

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體，提出4大願景、12項政策訴求，今天將「政策承諾書」送交市長參選人謝國樑、童子瑋代表手中，邀請簽署「政治契約」。民團另將在11月8日舉辦「基隆公民政治共學」集會，邀請候參選人到場回應。

16個民團代表今天聚集在基市府門口表達訴求，發起這項活動的守護外木山行動小組召集人王醒之說，無論誰當選市長，市民仍需要面對教育資源如何分配、重大建設如何兼顧安全與環境、弱勢家庭如何獲得支持、公共財政如何維持永續，以及城市文化如何扎根等具體問題。

基隆16個公民團體經過長時間討論，提出永續的城市願景、照顧人的城市願景、扎根教育的城市願景和有未來的城市願景。基市府秘書長謝孝昆和童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒，分別代表謝、童收下民團提出的政策承諾書。

王醒之表示，市民對城市發展的期待與不滿，經常被簡化為換黨執政、換人試試看，或陷入藍綠攻防，甚至以不顧財政紀律的政策買票回應市民需求。這次集結環境生態、海洋漁業、教育、勞工、精神障礙者權益、原住民族文化、青年、社區營造與文化治理等領域團體，透過地方政治中少見的跨議題公民行動，邀請參選人回應市民的期待。

王醒之說，今天送交謝、童的政策承諾書，有訂出請參選人簽署回應的期限，民團預計11月8日在基隆市議會多媒體簡報室，舉辦「基隆公民政治共學」集會，邀請參選人到場回應，並在會後公布簽署結果。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，野生動植物沒有投票權，牠們的棲地卻每天都受城市決策左右。環境議題不會因政黨輪替而消失，需要穩定、可檢驗的承諾。

基隆打開窗身心之友會理事長林祺芳指出，身為精神衛生護理師，長期在社區陪伴病友家庭。當家庭的力量已不足以承擔困境，就需要發聲讓個別家庭的無助，成為政府必須正視的政策責任。

基隆市教師職業工會常務理事曾松嵐說，市府應強化教育預算專款專用，建立合理監督機制，讓教育經費獲得更有效的運用。教學環境日益惡化，也需要地方首長運用行政權力改善。

基隆永續發展實踐青年行動聯盟理事長、青年代表吳健毅指出，當青年面臨高房價、托育不足、通勤困境，市長參選人還競相承諾發放現金，究竟由誰承擔選舉支票的代價？

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天將「政策承諾書」送交市長參選人謝國樑、童子瑋代表手中，邀請參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天提出「政策承諾書」，邀請市長參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影