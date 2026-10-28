快訊

什麼鬼話都信？五星座最容易無條件相信別人

重提2024柯文哲冷嗆侯友宜惹怒陳佩琪 趙少康：無意檢討任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆16民團提出4大願景政策承諾書 今送交謝國樑、童子瑋手中靜待連署

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體，提出4大願景、12項政策訴求，今天將「政策承諾書」送交市長參選人謝國樑童子瑋代表手中，邀請簽署「政治契約」。民團另將在11月8日舉辦「基隆公民政治共學」集會，邀請候參選人到場回應。

2026九合一選舉

16個民團代表今天聚集在基市府門口表達訴求，發起這項活動的守護外木山行動小組召集人王醒之說，無論誰當選市長，市民仍需要面對教育資源如何分配、重大建設如何兼顧安全與環境、弱勢家庭如何獲得支持、公共財政如何維持永續，以及城市文化如何扎根等具體問題。

基隆16個公民團體經過長時間討論，提出永續的城市願景、照顧人的城市願景、扎根教育的城市願景和有未來的城市願景。基市府秘書長謝孝昆和童子瑋競選辦公室政策部主任吳挺鋒，分別代表謝、童收下民團提出的政策承諾書。

王醒之表示，市民對城市發展的期待與不滿，經常被簡化為換黨執政、換人試試看，或陷入藍綠攻防，甚至以不顧財政紀律的政策買票回應市民需求。這次集結環境生態、海洋漁業、教育、勞工、精神障礙者權益、原住民族文化、青年、社區營造與文化治理等領域團體，透過地方政治中少見的跨議題公民行動，邀請參選人回應市民的期待。

王醒之說，今天送交謝、童的政策承諾書，有訂出請參選人簽署回應的期限，民團預計11月8日在基隆市議會多媒體簡報室，舉辦「基隆公民政治共學」集會，邀請參選人到場回應，並在會後公布簽署結果。

基隆市野鳥學會理事長鄭暐表示，野生動植物沒有投票權，牠們的棲地卻每天都受城市決策左右。環境議題不會因政黨輪替而消失，需要穩定、可檢驗的承諾。

基隆打開窗身心之友會理事長林祺芳指出，身為精神衛生護理師，長期在社區陪伴病友家庭。當家庭的力量已不足以承擔困境，就需要發聲讓個別家庭的無助，成為政府必須正視的政策責任。

基隆市教師職業工會常務理事曾松嵐說，市府應強化教育預算專款專用，建立合理監督機制，讓教育經費獲得更有效的運用。教學環境日益惡化，也需要地方首長運用行政權力改善。

基隆永續發展實踐青年行動聯盟理事長、青年代表吳健毅指出，當青年面臨高房價、托育不足、通勤困境，市長參選人還競相承諾發放現金，究竟由誰承擔選舉支票的代價？

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天將「政策承諾書」送交市長參選人謝國樑、童子瑋代表手中，邀請參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天將「政策承諾書」送交市長參選人謝國樑、童子瑋代表手中，邀請參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天提出「政策承諾書」，邀請市長參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，今天提出「政策承諾書」，邀請市長參選人簽署。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影

基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影
基隆市野鳥學會等16個在地公民團體提出4大願景、12項政策訴求，邀請市長參選人簽署承諾書。記者邱瑞杰／攝影

2026九合一選舉 童子瑋 謝國樑 基隆市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

隔空交火後敲定了！基隆市長選戰謝國樑、童子瑋首場辯論會喬定時間

諷童子瑋靠洋流 謝國樑：充滿鬥志

基隆青年3+1 為青年想好下一步

竹北市民也能提政見！邱臣遠推五大幸福藍圖、官網開放許願

相關新聞

遭藍營指控收雲豹政治獻金 賴瑞隆反擊：冷飯熱炒、抹黑綠能產業

選戰進入倒數30天，高雄市長選情持續升溫，藍營昨天召開記者會質疑民進黨高雄市長候選人賴瑞隆收受雲豹能源及永鑫集團相關人士300萬元政治獻金，賴瑞隆今天清晨展開全市路口拜票前受訪強力反擊，痛批對手陣營「冷飯熱炒」，將個人與企業補助混為一談，為了選舉利益刻意抹黑再生能源發展。

洋流效應外溢嘉市 王美惠曬沈伯洋同框照張啓楷籲提防沉默螺旋

嘉義市長選舉抽籤完成，選戰熱度升高，民進黨提名台北市長候選人沈伯洋民調支持度領先，引發「洋流效應」，成為市長選戰攻防焦點。民進黨提名市長候選人王美惠頻頻在臉書分享與沈伯洋同框照，送「洋流」飄帶；藍白合共推市長候選人張啓楷呼籲支持者保持理性、避免受到民調與沉默螺旋效應影響，向王美惠下戰帖辯論。

蔣萬安抱病還想跑行程 羅智強作「強制建議」：這一次 我很堅持

台北市長蔣萬安昨晚掃街行程結束後，因身體不適，取消所有預排行程。國民黨立委、蔣萬安競選總幹事羅智強表示，接任總幹事第11天，他第一次對蔣萬安作出了「強制建議」，請蔣萬安好好休息養病，同時為後天的辯論準備。

王偉忠專訪…妻揭蔣萬安 為長子遭攻擊落淚

台北市長選戰激烈，台北市長蔣萬安昨與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，石舫亘透露，蔣萬安曾因長子蔣得立遭攻擊而落淚，人生過去已有很多次逆境，這不是第一次。蔣萬安則呼籲支持者，即便面對逆境，鋪天蓋地抹黑、造謠也不要害怕，「只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。」

「北市其實沒贏」賴總統提醒綠營戒慎恐懼

雙北市長選戰升溫，身兼民進黨主席的賴清德總統和前總統蔡英文都提醒黨內要戒慎恐懼，不要受近期民調影響，更不要攻擊、嘲笑對手；賴總統也說，民進黨在台北市其實沒有贏，還差一點點。

民主聖地嘉市選前之夜大拚場！市長議員候選人不如往年熱絡

嘉市長、市議員及里長三合一選舉倒數，素有「民主聖地」之稱的嘉義市，選前之夜遊行向來是地方選戰傳統，也是觀察候選人動員實力與選情氣勢指標。選前之夜11月27日傍晚登場，市選委會昨天召開協調會，市長及議員候選人42人，僅22人參加，參與意願不到6成，較往年冷清。其中，國民黨團提名8名議員候選人，僅3人參加，動員情況受關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。