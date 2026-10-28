石舫亘明當分身內湖掃湖光市場拜票 蔣萬安：肯定全力支持我

台北市長蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠中廣流行網專訪。石舫亘專訪時，提到蔣萬安為大兒子蔣得立因網路上被攻擊，為此落下男兒淚。蔣今晚到三玉宮參拜，媒體問蔣此事，還問太太是否未來會當分身輔選？蔣表示，太太肯定會全力支持他，「我想她一定會利用空餘時間來協助我。」

蔣萬安晚間七時多到天母三玉宮參拜，媒體問蔣，明天太太會當分身，到湖光市場幫拜票，未來太太助選會是常態？還有專訪時，太太特別講到為了蔣得立（長子）而落淚？」蔣萬安表示，太太肯定會全力支持他，不過她還是要照顧二寶、三寶，「我想她一定會利用空餘時間來協助我。」

對於賴清德總統今在中常會時提到，他們的民調現在還沒有贏，要黨公職不要攻擊？蔣說，民調都會參考，他也都非常重視。現在面對確實是非常激烈的選戰，民調也很接近，對他來說，選戰才剛要開始，就是全力以赴，帶著熱情往前衝。

至於選前之夜搶到凱道路權，蔣萬安說，謝謝團隊很努力。當然接下來選前之夜相關的活動，都會持續在規劃當中，有相關的進度就跟大家來報告。」