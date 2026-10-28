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市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

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選前之夜合體柯文哲？蔣萬安：活動都還在規畫 大家敬請期待

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長候選人蔣萬安晚上到士林天母的三玉宮參拜，和大家一起高喊當選。記者邱德祥／攝影
台北市長候選人蔣萬安晚上到士林天母的三玉宮參拜，和大家一起高喊當選。記者邱德祥／攝影

年底選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜，對於先前蔣萬安表達想跟前市長柯文哲請益，不過柯說未來有8天都在南部，媒體今天問蔣，選前之夜有機會跟柯合體？蔣表示，「選前之夜活動都還在規劃當中，大家敬請期待。」

2026九合一選舉

蔣萬安今天赴天母三玉宮參拜，媒體也問蔣，聯合報最新民調落後對手民進黨沈伯洋4個百分點，蔣說，不管是對選戰或市政，他都是向前看。蔣表示，不管民調數字如何，其實對他來說，選戰才剛開始。所以「我就會帶著熱情向前衝，也希望所有支持我的朋友勇敢地站出來，不要怕。」

媒體問蔣，日前喊話希望跟柯文哲主席請益，柯說未來有8天都在南部，那跟柯主席見面有沒有進度或聯繫？蔣萬安說，很希望能跟柯市長請益、拜會，因為柯前市長推動很多政策，也是奠基在柯這樣的基礎之上，市政持續地往前邁進。

蔣說，他說過，不管是幸福住宅，不管好孕專車，柯當時打造的台北通等，「所以我們希望有這樣的機會。」媒體追問，選前之夜有機會跟柯合體？蔣說，選前之夜活動都還在規劃當中，大家敬請期待。」

台北市長蔣萬安今天赴天母三玉宮參拜。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天赴天母三玉宮參拜。記者林麗玉／攝影

蔣萬安 柯文哲 選前之夜 2026九合一選舉 台北市選舉

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