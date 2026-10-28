黃捷陪鄧巧佩鳳山車掃 支持者熱情應援

民進黨高雄市鳳山區市議員候選人鄧巧佩完成選舉號次抽籤，抽中10號，喊出「10號！服務實在鄧巧佩」口號，她展開車掃行程，與立法委員黃捷一同穿梭鳳山街頭，向沿途民眾拜票。鄧巧佩表示，感謝黃捷一路以來的支持與肯定。她過去曾在高雄長庚擔任護理師，後來投入政治幕僚工作，始終相信服務最重要的是認真傾聽、理解需求，並設法把事情做好。

立委黃捷表示，鄧巧佩目前在她的辦公室擔任執行長，平時認真協助處理各項選民服務，也積極走入地方、了解民眾需求。兩人共事期間，她看見鄧巧佩投入地方服務的努力與用心，支持者特地準備手作禮物，也展現地方互動的溫度。鄧巧佩也表示，未來希望將多年第一線服務經驗帶進議會，延續黃捷所重視的進步價值與專業精神，持續關注鳳山地方需求，爭取更完善的公共服務。