自認這點不及沈伯洋 蔣萬安喊話支持者：勇氣才能讓我們堅持到最後一刻

台北市長選戰首場辯論會本周六登場，市長蔣萬安今接受媒體人王偉忠專訪談及，對手沈伯洋口才非常好，但自己沒辦法侃侃而談，就是表達最真實一面，「多少會有些緊張」，也喊話支持者面對逆境、鋪天蓋地抹黑，不要害怕，只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。

蔣萬安今天與太太石舫亘接受王偉忠專訪，王偉忠問及10月31日辯論會怎麼面對？蔣回應，這次辯論整個形式，節奏會非常快，因為有很多輪的交叉詰問，跟他4年前辯論形式不太一樣。

蔣直言，對手沈伯洋口才非常好，對很多事情都可有精闢的論理、侃侃而談。他還是有很多的行程、市政會議，現在就是把握時間、做足準備，面對最後2天會好好靜下來，準備好這次辯論。大家也說平常心、不要緊張，「當事人一定還是多少會有些緊張」，這次準備時間確實被壓縮，不像4年前可有比較充裕的時間好好準備、演練。

王偉忠提及前天競總成立，蔣萬安講話還滿有力量，有人說還滿有感情，這是背稿還是即興？蔣直言，就是講心裡的話，而且把自己最真實的感受告訴現場所有的民眾。接著，王偉忠給了約1分鐘時間，讓他跟觀眾講點心裡話。

蔣萬安面對鏡頭說，大家聽完他跟偉忠哥訪談過程，可以看出自己沒辦法侃侃而談、鞭辟入裡或非常流暢，但他就是最真實的一面表達出來，告訴所有支持者。

蔣坦言，相信大家這段期間也很焦慮，也擔心自己或這次選舉。但是最後30天，他一定會全力以赴，也希望所有好朋友勇敢站出來，即便面對逆境、艱困挑戰、各式各樣鋪天蓋地的抹黑、甚至造謠，不要害怕，只有勇氣才能讓我們堅持到最後一刻。