幫抽籤被出征青年懇請停止霸凌 蔣萬安：善良的人不應因恐懼而沉默

台北市長蔣萬安昨邀20歲首投族Yakira代表抽籤，卻被綠營側翼網軍攻擊「背稿、北韓既視感」，今Yakira發聲明懇請大家停止騷擾攻擊，讓年輕人勇敢安心表達想法。蔣今也再度呼籲，「一個人站出來會有壓力，十個人站出來有力量，一百個、一千個、一萬個人站出來，我相信大家就不再害怕。」

蔣萬安今天晚間到天母三玉宮參拜，對於Yakira遭受網軍出征，蔣萬安說，現在在政治對立這麼激烈之下，有人敢站出來，其實會承受非常大的壓力，這件事，看到很多包括議員、立委、政治人物、網紅，還有媒體人也都站出來，譴責這種惡意的出征、霸凌，甚至是幾乎騷擾行為。

蔣說，大家都全力力挺YaKira，也希望有更多的朋友站出來，一起來保護她。「不應該讓這些善良的人，因為恐懼而沉默」，也不應該讓勇敢表達自己立場意見的人，成為被霸凌的對象。

蔣提到，所以他也要再次呼籲所有支持蔣萬安的朋友，勇敢站出來，不要害怕，只要團結在一起，勇氣是會傳染的，善良就會有力量。