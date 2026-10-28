中選會候選人非公開個資外露 資安署曝初步原因：已修正程式

中央選舉委員會「公職候選人財產申報系統」傳出候選人個人資料外露事件。數位發展部資通安全署表示，初步了解，事件涉及網站程式處理及資料傳輸流程，因未妥善過濾資料欄位，導致原非供公開查詢的候選人身分證字號被載入相關查詢檔案，外部人員因此有機會取得非公開個人資料。中選會已修正相關程式及調整資料傳輸路徑，資安署28日也派員協助進行網站安全性檢測，進一步釐清影響範圍。

資安署指出，依《公職人員財產申報法》相關規定，公職候選人應依法申報財產，相關資料並依規定提供民眾查閱。中選會建置「公職候選人財產申報系統」，供民眾透過網路查詢候選人財產申報資訊。

不過，經初步了解，本案在網站提供查詢服務的過程中，因程式處理及資料傳輸流程未妥善過濾資料欄位，致原本不應公開的身分證字號被載入相關查詢檔案，使外部人員有機會取得非公開個人資料，涉及網站資料傳輸及存取控管問題。

資安署表示，已於27日接獲中選會依《資通安全管理法》進行的資安事件通報，並了解相關系統狀況及事件情形。中選會發現問題後，已進行程式修正及資料傳輸路徑調整；資安署28日派員協助中選會進行網站安全性檢測，進一步確認系統是否仍有相關風險，並釐清事件影響範圍及後續應改善事項。

資安署指出，後續將持續追蹤本案處理及改善進度，協助確認相關防護措施是否完備，降低類似情形再次發生的風險。

資安署提醒，政府網站提供公開資訊查詢服務時，除應確保民眾能取得依法公開的資訊，也須妥善管理資料存取權限，確認對外傳輸內容符合公開範圍，避免非公開個人資料遭外部取得。資安署將持續協助政府機關強化資訊系統安全，維護民眾個人資料安全及政府網路服務正常運作。