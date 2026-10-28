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對手背後財源「看了都羨慕」 柯志恩批賴瑞隆20年沒為土地說話

聯合報／ 記者張議晨郭韋綺／高雄即時報導
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

國民黨高雄市長候選人柯志恩今接受TVBS「少康戰情室」專訪，柯直言，看到賴瑞隆背後的財源「我看了都很羨慕」；賴瑞隆說自己在高雄待了20年，但她要反問賴「什麼時候為高雄被破壞的土地說過一句話？」為了高雄未來，她會讓大家知道政黨輪替絕對有必要性。

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高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。

林政忠追問4年前柯志恩曾提過高雄「滿城盡是陳其邁」，現在則是「滿城盡是新潮流」，身為西洋拳高手，要如何KO賴瑞隆，如何說服選民高雄選戰對藍營很重要。

柯志恩說，她到哪裡選民就會說「就是妳」，反觀賴瑞隆定位仍不清楚，還會被選民問「怎麼是你」，表示初選結果還是有人在質疑，但她面對的是新潮流，背後擺出來的財源，連她看到都羨慕，例如先前賴瑞隆競總成立，「光一個舞台還有百變廣告，只要有選舉過的人，就知道這經費投放度有多高。」

柯志恩說，前市長陳菊12年任內，高雄負債最高，雖然陳其邁有減債，但現在平均每位市民仍要背8萬元債務，未來若賴瑞隆當選，陳菊的12年加上未來8年，高雄有20年會在新系手上。

柯志恩舉台糖前董事長陳啟昱及勞動部前部長許銘春為例，她說，許銘春還是賴瑞隆的勞工後援會總會長，但她部長任內的就業安定基金怎麼花都還沒解釋清楚，陳其邁6年任內做得好，怎麼可以因為賴瑞隆是新潮流培植的人選，就讓高雄恢復到過去？

柯志恩說，賴瑞隆一直說他在高雄20年，但她只來高雄4年，就揭露美濃大峽谷、垃圾山，她反問賴瑞隆「你20年來，你什麼時候為高雄被破壞的土地說過一句話？」賴瑞隆好意思說自己在經濟委員會，這不是時間問題，而是你有沒有為高雄做監督。

柯志恩說，她一直告訴自己，雖然國民黨在高雄沒有8個立委，但為了高雄未來，她會讓大家知道政黨輪替絕對有必要性。

高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供
高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。圖／少康戰情室提供

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