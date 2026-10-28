大兒子慘遭網路霸凌 石舫亘曝蔣萬安為此落下男兒淚

選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今天與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。石舫亘透露蔣萬安脆弱的一面，最近一次是大兒子蔣得立在網路上被攻擊，甚至為此落下男兒淚。

蔣萬安今天與太太石舫亘接受王偉忠專訪，石舫亘被問及看過蔣萬安脆弱的一面？她說，有。會哭嗎？她直呼，當然會啊。王偉忠追問什麼事情讓他最脆弱？石舫亘邊思考邊看向蔣萬安，王笑說不要看蔣，若了解一個市長候選人的脆弱地方，可以知道他的人格特性。

石舫亘表示，最近一次是小孩在網路上面被攻擊，他比小孩......蔣萬安接話，會比較心疼。王偉忠追問，哭了？石說，當然沒有人的時候。

會覺得自己對不起孩子？蔣萬安認為，孩子靠自己努力，他很認真且單純，不管是參加團軍、機器人比賽或運動賽事，都說想試試看。去試，如果能夠成功當然很好，如果沒獲得好成績、沒入選也沒關係，但至少去嘗試，「他有這樣的精神和態度，我們都鼓勵。」

蔣萬安說，後來卻有很多對於孩子的一些不實指控，開始講他的會考是不是加分等，「我相信他的情緒應該會受影響。」王偉忠認為，蔣萬安對孩子的心情，若愛民如子，做一個市長或以後政治生涯上，有這樣子的側隱之心，他覺得還滿棒的。