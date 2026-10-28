勝選機會大「比4年前更焦慮」 柯志恩：要扛起眾人期待

2026選戰進入倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩，今天接受TVBS「少康戰情室」專訪，柯志恩指相較4年前參選，這次選情反而「更焦慮」，人都有期望值，當有勝選機會時，乘載的壓力就會更大，而她的焦慮則是來自別人的期待，這也是壓力。

高雄市長選戰白熱化，柯志恩接受「聯合報」與「TVBS」共同推出的決戰六都誰來當市長系列專訪，主持人趙少康與本報新聞頻道總監林政忠、TVBS新聞採訪中心副理樊啟明共同提問。

柯志恩此次選舉複製4年前廟口開講經驗，在各行政區知名公廟前舉辦「廟口那卡西」，凝聚支持者信心也闡述自己對高雄的願景。趙少康追問「為什麼會把廟口開講當成是翻轉高雄的起點？」

柯志恩說，今年廟口開講她舉辦38場，第一場在大樹，原本最後一場選在小港，刻意「由大至小」，但因颱風關係，最後一場改至前鎮，不過仍是賴瑞隆選區，至於為何這樣做，「因為廟口最省錢，只要有舞台，找人來唱歌，就有機會讓大家可以充分理解我們理念」，後面30幾天，則再從基礎擴散出去。

柯志恩2022年大選失利後，選在高雄蹲點4年，趙少康問柯志恩「賴瑞隆跟陳其邁差很多，為何反倒覺得這次比4年前更焦慮？」

柯志恩則說，「焦慮是來自別人對你的期待」，人都有期望值，當你有勝選機會時，乘載的壓力更大。國民黨在高雄從罷免、補選一路過來，4年前原本預期市議員會掉10席以上、陳其邁會破百萬票，「當時所有民調都很慘，沒有一個超過20%」，但慢慢調適，最後拿到4成選票。

柯志恩說，4年前她拿到53萬票，4年後捲土重來，當然希望繼續往上，可是民調顯示不是賴瑞隆贏，不然就是兩人膠著，地方又對妳有很多期待，這就是很大的壓力。

趙少康日前南下幫柯志恩站台助講時，曾提及台北有人說，「柯志恩什麼都很好，但是好像太國際化了，什麼叫太國際化？」

柯志恩則在強調，她是土生土長的屏東人，從小在家也是講台語，是因為參加演講比賽，國語才講得標準一點，但國際化不代表不能接地氣，反而可以讓高雄面對世界，「找一個國際化的人帶高雄國際化，且我在高雄演講有9成都是講台語，我也是很在地化的人」。

面對外界常拿她與韓國瑜8年前掀起的「韓流」做對比，柯志恩則認為當時的時空背景與現在不同。

柯志恩說，2018年全台灣討厭民進黨，加上當年陳菊留下的天坑，韓國瑜的金句、幽默與苦民所苦的人格特質掀起潮流，韓國瑜面對的是陳菊的低點，她面對的是陳其邁的「高點」，且當時民進黨對韓國瑜非常懼怕，議會猛攻韓國瑜，她沒有強大潮流，就是一步一腳印，讓議員知道你的個性，慢慢贏得認同。

柯志恩說，國民黨過去跟現在甚至未來，都不會再有韓國瑜出現，要接受沒有他這樣的魅力，但我們仍有屬於自己得節奏跟格調。