魏平政質疑陳素月缺席法案表決 反問當選縣長如何面對問題

國民黨彰化縣長參選人魏平政今晚在彰化和美鎮參加「救台大行動」晚會，針對民進黨對手陳素月未出席立法院表決長者免繳健保費相關法案，質疑她未盡立委職責，並反問，若未來當選縣長，遇到重大問題是否也會選擇請假、棄權，逃避責任。國民黨主席鄭麗文也到場助講，批評陳素月提出相關政見，卻未在立法院表決時支持。

立法院日前三讀通過「老人福利法」修法，符合特定所得條件的65歲以上長者，健保費將由中央全額補助。陳素月昨天回應，相關提案未經委員會討論，就直接進入院會二讀並表決，她認為此舉違反民主程序，也涉及憲法第70條及預算法第90條規定。陳強調，反對的是違憲、違法及違反民主程序的作法，未來若擔任縣長，將在行政權限及地方財源可負擔的前提下落實相關政見。

今晚約300人到場參與，彰化縣國民黨部主委蕭景田及魏平政女兒魏敬倫也上台助講，為魏平政助陣。魏平政今晚表示，若當選縣長，一定會推動65歲以上長者免繳健保費。目前已有15個縣市實施相關措施，但他認為，應由中央統籌補助，對各縣市才更公平。他指出，藍白提出相關修法後，民進黨有10名立委未出席表決，陳素月也是其中之一。

魏平政質疑，陳素月也提出相關政策，即使認為法案程序不合理，也應該到場投下反對票，而不是缺席。他說，立委有若連投票都不出席，就是辜負選民託付，未來若當縣長彰化縣若遇到重大議題，是否也會選擇請假、棄權，讓人找不到。

魏平政指出，若中央願意負擔長者健保費，彰化縣就能將原本可能支出的25億元用於其他建設。他強調，若當選將推動相關政策，也會全力配合國民黨立院黨團，爭取由中央負擔這筆經費。

鄭麗文則表示，國民黨參選人都提出65歲以上長者免繳健保費的政見，也希望由中央負擔，不要增加地方政府財政壓力。她質疑，既然陳素月也提出類似主張，理應支持相關修法，卻在表決時缺席，形同開出「芭樂票」。

國民黨彰化縣長參選人魏平政今晚在彰化和美鎮參加「救台大行動」晚會，現場有300多人到場參加。記者林敬家／攝影