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出席竹林山觀音寺觀音佛祖聖誕福宴 蘇巧慧：積極推動林口軌道建設

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
蘇巧慧今晚與新北市議員李宇翔、議員參選人戴翎育前往林口竹林山觀音寺。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧今晚與新北市議員李宇翔、議員參選人戴翎育前往林口竹林山觀音寺。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今晚與新北市議員李宇翔、議員候選人戴翎育，一同前往林口竹林山觀音寺出席觀音佛祖聖誕平安福宴，並向觀音佛祖虔誠祝禱，接著向信眾逐桌致意。蘇巧慧表示將積極推進林口軌道建設，讓市民通勤更加安全便利。

2026九合一選舉

今天適逢觀音菩薩出家日，蘇巧慧上午前往蘆洲湧蓮寺參香祈福，傍晚至林口黃昏市場、福德黃昏市場掃街拜票，受到市場攤商及民眾熱烈歡迎。接著前往林口竹林山觀音寺出席觀音佛祖聖誕平安福宴。

蘇巧慧表示，林口近年人口快速成長，交通建設也正在持續推進當中，未來她如果擔任新北市長，將持續緊盯國道一號林口交流道改善工程，加速推動105市道蜿蜒路段改善工程，並積極推進捷運新桃林線、林口輕軌等軌道建設規劃，完善林口聯外交通路網，讓市民朋友每天通勤更加安全和便利。未來還將串連林口社區運動公園及周邊既有公園綠地，打造「環狀綠廊」，提供市民更多休閒、運動及親子活動空間。

蘇巧慧指出，林口不僅具有高科技產業發展潛力，更是新北影視音產業的重要基地，未來她將加速科技園區招商，也期盼推動打造智慧影視園區，吸引更多影視音產業進駐；同時也要興建國際級多功能表演廳，打造可容納萬人的中型表演場館，讓國際級演藝團體來到新北舉辦演唱會，也讓市民朋友不用跑到外縣市，在新北就能欣賞國際天團演出，進一步帶動周邊商圈、觀光及餐飲產業發展，創造新北演唱會經濟。

蘇巧慧逐桌敬酒致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧逐桌敬酒致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧表示將積極推動林口軌道建設。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧表示將積極推動林口軌道建設。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧逐桌向信徒致意。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧逐桌向信徒致意。記者黃子騰／攝影

蘇巧慧向觀音佛祖虔誠祝禱。記者黃子騰／攝影
蘇巧慧向觀音佛祖虔誠祝禱。記者黃子騰／攝影

林口 蘇巧慧 軌道建設 2026九合一選舉 新北市選舉

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