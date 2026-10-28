萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

台北市長蔣萬安力拚連任，今與妻子石舫亘接受媒體人王偉忠專訪。石舫亘透露輝達總部落腳北士科不為人知的一面，蔣萬安當時擔心如果台北不是首選怎麼辦？後來因為美國認識的朋友在輝達上班，而直接聯絡上輝達執行長黃仁勳，她直呼非常光榮。

蔣萬安今天與太太石舫亘接受王偉忠專訪，石舫亘被問及蔣萬安碰到逆境時怎麼克服？她說，在她眼裡，印象深刻是蔣萬安曾在美國失業，「在我眼裡是一個沒有失敗過的高材生」，那時遇到這樣的挑戰，自己看到的是蔣很沉著的一面。

石舫亘說，蔣萬安必須要接受這個事實，在逆境當中，可能很快必須要離開這個國家，或如果沒有馬上找到下一份工作，有這麼多決定需要去做，但是他每天還是一樣，照著他的步調，該做什麼事就做什麼事，很不容易。有些人可能會慌張、放棄、不要面對，但他不會，如果今天是很大的挑戰，他是真的會擬定計畫去遵行。

王偉忠追問，沉著是蔣萬安的優點？石舫亘說，對，她也見證了。輝達案推進過程，蔣萬安可能也沒有在媒體分享的一些故事，但在家裡，有些時候感覺他就是一直在溝通，除了溝通，他是擬定計畫、有策略地去執行。石也肯定蔣萬安的執行力非常好。

石舫亘提到，她也是科技人，對於輝達的事特別有感。當時很多城市或台灣很多城市也都想要爭取，她看到蔣萬安擔心台北如果不是首選怎麼辦？

她透露，還好他們在美國有交到很好的朋友，對方也在輝達上班，就因為他而真的直接跟黃仁勳聯繫上，就開始非常快速地往前推進。「輝達案是我真的覺得非常光榮，還好我們當時有在美國工作，認識了一些朋友。」

石舫亘認為，在這個過程當中，她看到解決問題的領導能力是不一樣的，執行力是一件事情，如果沒有找到適合的人去做一些談判，並舉例蔣萬安能夠海納百川，領導那麼多不同專長的人，都願意跟他一起推進不同的案子，蔣知道什麼情況應該要拜託哪些朋友來幫忙。