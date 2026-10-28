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好閃！蔣萬安親曝熱戀期甜喊太座暱稱 石舫亘曝蔣當市長後這點最大不一樣

聯合報／ 記者林麗玉林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安打出夫人牌，今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠中廣流行網專訪。圖／截自中廣流行網YouTube直播
台北市長蔣萬安打出夫人牌，今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠中廣流行網專訪。圖／截自中廣流行網YouTube直播

台北市長蔣萬安打出夫人牌，今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠中廣流行網專訪。蔣萬安也透露自己過去熱戀期間稱呼太座Baby，放閃到一旁的王偉忠直稱「蠻好的！」石舫亘也透露，蔣萬安當市長後最大不一樣，「是變得非常有活力，非常喜歡出門上班，喜歡跟幕僚們去做一些新的嘗試。」

2026九合一選舉

年底選戰倒數31天，蔣萬安今天與太太石舫亘接受王偉忠專訪，一開場蔣萬安就爆太座的料，說太太的名字石舫亘不好念，以前大學時教授點名還會叫錯，叫成舫旦（蛋發音），甚至透露兩人過去熱戀的時候稱太太「Baby」。讓一旁的王偉忠被閃到，直言「蠻好的！」

王偉忠也觀察到，蔣萬安今天與太太一起專訪整個人「鬆了起來」，蔣問，「我四年前有很僵硬嗎？」王說，不是僵硬，是對長輩很有禮貌，蔣也俏皮稱「所以今天沒大沒小？」王說，有時候沒大沒小沒也關係，裏表一致認同就好。

太太是好朋友？還是太太？蔣萬安說，太太是他重要的心靈伴侶，常常會需要聽他吐苦水，尤其因為自己很忙，常常開會行程多，比較少看網路新聞，太太會跟他說，今天有什麼事情，可以要注意一下。蔣萬安也透露，他常常回到家很晚，但還是會花時間聊天，確實太太會看到他的無力感，

石舫亘說，她沒有覺得蔣萬安變得跟以前有很大不一樣，只是有時候大家會傳訊息，說要關心一下老公，是否睡得比較不好有黑眼圈？以前各忙各的，因為有三個孩子要照顧，過去這三年時間，都在照顧小的比較多，直到最近有人關心傳訊息，才去多問老公的狀況，不然過去其實都很忙，都是問問孩子好不好。

對於這次選舉殺紅眼，網路化、側翼化，蔣萬安被抹成空安、草包？石舫亘說，她不是去分析新聞，而是看到之後看看老公，看看他的表情心情，看他吃飯沒，新聞的評論標題，會不會被影響判斷，可以持續往前進。

王偉忠也問石舫亘，到現在還是堅信蔣萬安可以做一個很好市長？石說，今天剛好有機會在節目反思，萬安從政這段時間，將近十年過去當兩屆立委，他工作的職務碰到的民眾陳情、法案等，比較像是接觸到人的生活某一個面向，不過當市長之後，從消防、都市更新等相當多，一走出門馬路到基礎建設，全部都是市長直接影響的層面，所以她覺得，蔣萬安當市長之後最大不一樣，就是「變得非常有活力，非常喜歡出門上班，喜歡跟幕僚們去做一些新的嘗試。」

石舫亘也透露，曾經蔣萬安跟她聊到一件事，讓她印象深刻，曾經有一位年輕警員因為執勤，對方毒駕撞到他受傷，住加護病房，爸媽從金門到台北看他，還是獨子，當天蔣萬安回來心情非常沉重，跟所有的父母心情都一樣，非常心疼。

蔣萬安說，當工作遇到情緒上的問題，都會跟太太聊，尤其當市長接觸全方面，包括身障朋友、勞工朋友，不分年齡，方方面面都是市長要照顧的範圍。

至於是否一開始就要輔選？石舫亘說，沒有誒，蔣萬安提到，過去幾次選舉，最後階段都會請「我老闆」出來，因為實在分身乏術，蔣也透露，太太有一個優勢，就是「台語非常好，到市場、宮廟跟民眾講話，很快就可以吸引民眾注意，她是宜蘭人。」

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