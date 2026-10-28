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柯文哲挺新北市議員候選人陳怡君 赴中和車掃夜市陸戰拚人氣

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
民眾黨前主席柯文哲力挺黨籍新北市議員候選人陳怡君，今天下午親赴中和上戰車陪同車掃，今晚前往中和區南勢角興南夜市陸戰拚人氣。 記者杜建重／攝影
民眾黨前主席柯文哲力挺黨籍新北市議員候選人陳怡君，今天下午親赴中和上戰車陪同車掃，今晚前往中和區南勢角興南夜市陸戰拚人氣。 記者杜建重／攝影

台灣民眾黨創黨主席柯文哲於今天下午展開密集輔選行程，前往新北市中和區，全程陪同該黨新北市議員候選人陳怡君深入基層，兩人透過戰車車隊掃街、站路口揮手致意以及夜市拜票等多元方式，近距離向在地鄉親爭取支持，全力為選情衝刺加溫。

2026九合一選舉

今天下午3時30分，柯文哲車隊掃街行程正式從新北市中和區民德路出發。柯文哲與陳怡君一同登上選舉戰車，行經中和多條主要幹道，一路向沿途的店家、騎士與行人揮手致意，車隊最終順利抵達南勢角捷運站3號出口，沿途吸引不少支持者拍照圍觀與熱情回應。

緊接著在下午至六5時下班尖峰時段，柯文哲與陳怡君移師至南勢角捷運站4號出口站崗。兩人站在街頭親切地向往來的通勤族與下班民眾揮手招呼、拉近距離，不少民眾趁著等紅燈或進站間隙停下腳步表達支持，展現出高昂的親和力與基層號召力。

今晚7時10分，改由陸戰方式焦點轉移至熱鬧的中和興南夜市。柯文哲與陳怡君親自徒步走進夜市徒步區，展開近一小時的密集掃街拜票。一行人穿梭於攤位之間，逐一向店家、攤商以及消費民眾握手寒暄，現場氣氛相當熱絡。

拜票過程中，許多夜市顧客與在地居民紛紛拿出手機要求合照，柯文哲也熱情配合，展現接地氣的親民作風。店家與民眾的熱情互動，不僅大幅提升了現場熱度，也讓拜票隊伍所到之處都吸引眾人目光，進一步帶動周邊聲勢。

陳怡君團隊表示，感謝柯文哲特地撥空前來加持，展現黨內傳承與團結支持的決心。中和地區需要更有活力與執行力的青年力量來投入服務，未來團隊會繼續維持熱情與勤走基層的精神，爭取更多中和鄉親的認同與支持。

這場歷時多個小時的走訪行程，從下午的車隊掃街、下班站點揮手到夜市拜票，展現出扎實的陸戰步調。民眾黨期盼藉由柯文哲的人氣加持，持續凝聚在地支持者向心力，為新北市議員選舉拉開強有力的衝刺序幕。

民眾黨前主席柯文哲力挺黨籍新北市議員候選人陳怡君，今天下午親赴中和上戰車陪同車掃，今晚前往中和區南勢角興南夜市陸戰拚人氣。 記者杜建重／攝影
民眾黨前主席柯文哲力挺黨籍新北市議員候選人陳怡君，今天下午親赴中和上戰車陪同車掃，今晚前往中和區南勢角興南夜市陸戰拚人氣。 記者杜建重／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 民眾黨 柯文哲 陳怡君

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