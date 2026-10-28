蔣萬安團隊細數4年台北市長政績 陳智菡嘆：希望還給柯文哲應有公道

年底地方選舉進入倒數，台北市長蔣萬安力拚連任，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天表示，台北市前市長柯文哲過去付出許多，幸好政策延續得以成為被肯認的「政績」，希望能夠還給這位「認真為台北市民付出的好市長」一個應有的公道，而非繼續醜化、消費柯文哲。

蔣萬安競選辦公室今天舉行「台北安可大舞台-市民也上台」發布會，國民黨立委葛如鈞在會中細數蔣萬安過去4年政績。陳智菡會後在臉書發文表示，柯文哲過去為台北市做了這麼多，儘管許多建設無法在任內完工啟用，幸好政策有延續終於成為被肯認的「政績」。

不過，陳智菡說，看到記者會的畫面還是很感傷，如果世上真有「天道酬勤」四個字，希望能夠還給這位「認真為台北市民付出的好市長」一個應有的公道，而非繼續醜化、消費柯文哲，「我們要的不多，這樣就好。」

陳智菡也附上6張記者會直播截圖，畫面分別寫有「蔣萬安打造南港立體聯通平台」、「蔣萬安營造夜晚最美竹柏參道」、「蔣萬安完成北投磺港溪改造」、「蔣萬安開通生技隧道」、「蔣萬安改造淡水河岸成為國際級親水休憩廊帶」、「蔣萬安完成台北首座三級污水廠」，同時在留言區貼上柯文哲主政時期的新聞稿、施政報告作為對照。

陳智菡晚間接受廣播節目「飛碟晚餐」專訪時表示，蔣萬安團隊其實很有創意，自己過去也在台北市政府工作，因此看到這些畫面很有感情，包括磺港溪改造、南港立體聯通平台等，這些都是在柯文哲任內規畫完成，市政工作一棒接一棒，「從柯文哲到蔣萬安，我覺得都很好。」

不過，陳智菡說，柯文哲近兩年被很多人打得很慘，這場記者會少了一點對他的肯定，「我們希望柯文哲更被肯定一點，沒有任何負面的意思。」