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中選會爆候選人個資外洩疑慮 陳冠廷：全面檢討委外管理機制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照
民進黨立委陳冠廷。聯合報系資料照

中選會「公職候選人財產申報系統」遭揭露疑似暴露候選人身分證字號，民進黨立法委員陳冠廷今天表示，政府資訊系統涉及大量個資，資安防護不能只靠事後修補，更不能將管理責任推給委外廠商。他要求中選會釐清資料可能暴露的範圍、是否遭外部取得，以及委外廠商與主管機關的管理責任，並全面檢討系統驗收及資安稽核機制。

2026九合一選舉

陳冠廷指出，即使中選會已完成系統修正，也不代表相關風險已經完全排除，政府必須確認資料是否可能遭不當存取，並查明問題發生的原因，才能避免類似事件再次發生。

陳冠廷說，資通安全及機敏資訊保護一直是他在立法院持續關注的議題。早在2024年4月，外交部傳出疑似機密文件遭暗網兜售時，他便要求政府積極調查並強化跨部會資安管理；同年10月，國防部發生軍情人員個資外洩事件，他也要求徹查外洩時間、涉及人數及影響範圍，並追究相關管理及督導責任，不能僅處理直接涉案人員。

除了持續監督行政部門，陳冠廷表示，他也透過修法推動制度改善，去年4月就能提出「資通安全管理法部分條文修正草案」，針對政府機關委外建置及維運資訊系統，要求受託廠商建立有效的資安管理機制，並由主管機關落實監督，同時透過書面契約明確規範雙方權利義務及違約責任，目前該法案已完成併案三讀。

陳冠廷指出，這些修法的核心在於要求政府從制度設計、委外管理到事故應變，建立完整的資安責任體系。尤其政府資訊系統在開發及測試階段，就應落實資料最小化原則與存取權限管理，不能等到問題被外界揭露，才發現系統內仍保留不必要的敏感資訊。

陳冠廷說，選務資訊公開與個資保護並不衝突，政府有責任兼顧選舉透明及參選人的基本權益，資安是政府治理最基本的責任，唯有落實既有法制、強化日常監督，才能真正維護人民對政府資訊安全及選務工作的信任。

2026九合一選舉 中選會 個資 陳冠廷

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