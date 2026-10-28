終於來了！王偉忠專訪談抗「洋流」原力 蔣萬安：接觸民眾是我力量來源

年底選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今與太太石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，對於今天聯合報最新民調，蔣萬安落後對手民進黨沈伯洋4個百分點，蔣萬安說，現陸陸續續有很多民調出來，對於選戰剩下30天，接下來就是進入「選戰模式」，全力衝刺，讓支持者願意勇敢站出來表達、投下一票。

主持人王偉忠也問蔣，認為自己的原力、Power是什麼？做什麼事情可以讓你逆轉勝？蔣萬安說，「我的原力就是接觸民眾，不斷接觸民眾，就是是我力量的來源。」

蔣萬安今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠專訪，對於這次北市長選舉面對「洋流」如何逆襲？還有怎麼看今天的聯合報民調？王偉忠問蔣，是否面對洋流輕敵了？今天聯合報民調落後沈伯洋4%，藍營很多正藍很焦慮？知識藍也覺得蔣萬安動作較少？年輕人不站在你這邊？

蔣萬安說，現在陸陸續續有很多民調出來，每一份民調都會確實面對到一個非常逆境的情況，也就是說，從來沒有碰過如此激烈選戰；第二，現在的民調，確實兩方陣營非常激烈，這兩方陣營非常激烈，剛好剩下三十天，就是全力衝刺，怎麼樣讓支持者，願意勇敢站出來表達，投下一票。

對於剩下倒數的三十天如何衝刺？蔣說，包括各項宣傳、各項造勢等，但因他是現任市長，確實還是必須要把市長的本分做好，很多市政還是要推進，過去、不管四年前選舉，但這時候他現在是市長，市政非常龐雜、非常繁瑣，還是必須要推進、開會等，但最後三十天，他也必須投入選戰，必須要做很好調適，接下來就是要進入選戰模式。

王偉忠也問到，蔣萬安怎麼看自己的原力、Power？蔣萬安說，他的原力就是接觸民眾，不斷接觸民眾，就是我力量的來源；太太石舫亘也提到，之前提到2022的那本書，她認為，蔣萬安人生其實過去已經接觸過很多次逆境，這不是第一次。