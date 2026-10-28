「已變成手段不是科學」 謝國樑喊話中選會立法規範：現在民調太誇張

選前民調公布，牽動參選人陣營及選民的神經反應。基隆市長謝國樑今天說，現在的選舉民調已變成手段，不是科學。4年前的今天，有家公司公布他落後對手3個百分點，1個月後投票，他贏過對手12個百分點，相差15個百分點。因此他曾向中選會主委游盈隆建議，民調應立法規範。

聯合報今公布10月20至22日及25日的民調結果，蔣萬安支持度41%，落後沈伯洋45%。但看好度蔣萬安48%，領先沈伯洋35%。謝國樑今天接受中廣節目「千秋萬世」主持人王淺秋訪問，民意調查成為話題。

謝國樑說，如果是聯合報做的民調，他覺得要非常認真的看待。蔣雖然落後4%，可是看好度還是領先，大家還是要團結。現在的藍軍就好像前年他面臨罷免一樣，就是被打慘了。可是氣勢被打趴了，可是票數是不會被打趴，堅定、團結的出來投票很重要。

謝國樑表示，今天他發布一段影片，提及這兩天做民調，說他輸了0.7個百分點這家公司，就在4年前的今天也做的民調，說當年的對手蔡適應贏他3個百分點，而同一時段藍營智庫做的內參民調，他贏蔡7個百分點。最後投票結果，蔡輸他12個百分點。

謝國樑說，現在只能跟選民喊話，跟支持他的群眾說，這段時間真的不要再看民調了，我們就是要團結，對手公布民調的目的，就是要他的支持者失去信心，然而大家絕對不能夠做這樣的事（失去信心）。

謝國樑認為，現在民調已經真的變成一種手段，而不是一種科學。他也在訪談中講「題外話」，指中選會主委游盈隆先前來基隆的時候，他私底下有跟游喊話，其實民調應該立法規範一下，因為現在台灣的民調太誇張。