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談「洋流」盧秀燕：旋風終究要回歸選票檢驗 看蔣萬安市政成績

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市長盧秀燕談「洋流」，指出政治旋風終究要回歸選票檢驗，首都市民會看蔣萬安市政成績。記者游振昇／攝影
台中市長盧秀燕談「洋流」，指出政治旋風終究要回歸選票檢驗，首都市民會看蔣萬安市政成績。記者游振昇／攝影

台中市長盧秀燕今起連續兩天訪視和平地區，談及2026選舉的「洋流」效應時表示，台灣歷次大選都曾出現不同的政治旋風，包括馬英九、柯文哲等現象，關鍵仍在於能否回歸選票檢驗。她認為，台北市是首都，市民選市長不只看選舉聲勢，更會考量誰最適合治理首都，以及現任市長蔣萬安的施政成績，她對選情有信心。

2026九合一選舉

盧秀燕表示，台灣選舉向來熱鬧，每逢大選都可能出現不同的政治旋風，但這類現象並非台灣選舉史上的新鮮事，最重要的是，旋風效應最後能否轉化為實際選票，仍有待觀察。

她指出，蔣萬安尋求連任，台北市民尤其會思考，誰最適合擔任首都市長。蔣萬安第一任期的施政成果相當亮眼，包括完成台北大巨蛋、爭取輝達進駐，以及推動全國首創的鮮奶政策等，都是市政表現的一部分。

盧秀燕也提到，近期有國際評比將台北捷運列為全球公共運輸軌道運輸第一名。台北捷運歷經多年發展，仍能維持良好表現，顯示市府在行政管理上有所成績。

盧秀燕認為，選戰最後階段，台北市民會逐漸思考兩個問題：誰最適合擔任首都市長，以及蔣萬安過去的施政成績如何。她表示，對蔣萬安的選情有信心。

盧秀燕 蔣萬安 柯文哲 2026九合一選舉

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