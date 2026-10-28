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檢警搜索吳子嘉 昔綠幕僚批鄭朝方：新聞自由倒退賴總統恐扛責

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇表示，他發文質疑民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及其家族後，屢被提醒「注意安全」，並質疑吳子嘉遭檢警搜索恐衝擊台灣新聞自由。圖／陳冠宇提供
無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇表示，他發文質疑民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及其家族後，屢被提醒「注意安全」，並質疑吳子嘉遭檢警搜索恐衝擊台灣新聞自由。圖／陳冠宇提供

美麗島電子報董事長吳子嘉遭檢警搜索、手機遭扣押，引發新聞自由爭議。無黨籍竹北市民代表候選人陳冠宇表示，他發文質疑民進黨新竹縣長候選人鄭朝方及其家族後，屢被人提醒「注意安全」，他也點名賴清德總統，若台灣新聞自由指數倒退，政治責任恐由賴總統承擔。對此鄭朝方陣營表示無回應。

2026九合一選舉

曾任綠黨召集人、民進黨立法院黨團幕僚的陳冠宇指出，今年選舉很特別，過去他在泛綠陣營「指教」國民黨籍候選人或政策，上一屆擔任市民代表時也用力監督前市長何淦銘，大家都較平常心看待；唯獨這次選舉，因為熟知鄭朝方及其家族問題，站出來寫文、發新聞、製作影片後，收到最多的不是祝福「高票當選」，而是提醒他「注意安全」。

陳冠宇批評，鄭家比起正面回應爭議，更習慣「用出陰招方式來解決提出問題的人」，因此看到吳子嘉遭檢警大動作約談、手機被沒收，他並不意外。他更形容，相較民進黨喜歡「正面對決」的DNA，鄭家更像黨國時期以戒嚴、警總那套方式，讓大家「一片祥和」，不能有異議者指教，「要不噤聲，要不就攀附他們家」。

陳冠宇並稱，「鄭朝方找檢警衝吳子嘉」最不明智之處，在於選舉期間由檢警搜索媒體人，無論藍對綠或綠對藍，都是言論自由大退步；吳子嘉也表示將把相關資料投書國際。陳冠宇質疑，明年無國界記者組織（RSF）公布世界新聞自由指數時，台灣是否可能因此倒退？若倒退，最後承受政治責任的將是賴清德總統。

陳冠宇也公開向賴總統喊話，民進黨強調反黑金、反特權及反地方家族政治，為何在新竹縣卻支持鄭朝方？他指稱，鄭朝方父親、新竹縣前縣長鄭永金任內曾讓縣府負債422億元，並點名鄭朝方胞兄涉及中國茶葉批發、綠電弊案及恐嚇民進黨立委助理等爭議，質疑相關金流及家族利益。

陳冠宇表示，賴總統支持鄭朝方，不只是支持一名候選人，更是在替相關疑雲背書；鄭朝方若要選縣長，應說清楚土地、金流、農舍及家族利益等爭議。他並以「轉型鄭義」形容此次選舉，稱若質疑鄭家就被提醒「注意安全」，新竹縣是不是也該轉型「鄭」義？

2026九合一選舉 新竹縣選舉 鄭朝方 吳子嘉 新聞自由 賴清德 民進黨 陳冠宇 美麗島電子報

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