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決戰高雄！柯志恩今晚登「少康戰情室」專訪 選戰壓箱寶全攤牌
選戰倒數剩31天，國民黨市長候選人柯志恩能否翻轉高雄政局，成為今年九合一大選最大看點，今晚8時，柯志恩將登上《聯合報》與TVBS聯手推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫，接受資深媒體人趙少康主持「少康戰情室」專訪，面對選戰敏感議題，如何見招拆招，備受矚目。
這場專訪由《聯合報》新聞頻道議題總監林政忠、TVBS新聞部採訪中心副理樊啟明擔任提問人，從高雄產業轉型、交通建設、民生政策到城市發展，全面檢視柯志恩的施政藍圖，也將觸及她與民進黨對手賴瑞隆的選情攻防。
選戰倒數計時，柯志恩如何突破綠營執政優勢？面對賴瑞隆步步進逼，她又有什麼壓箱寶？這場專訪不僅是政策論述的攻防，更是選前爭取選民認同的重要機會，今晚8時答案揭曉。
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