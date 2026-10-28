快訊

現場畫面曝光！西班牙傳重大事故「2列高鐵相撞」車廂脫軌 釀多人傷亡

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

決戰高雄！柯志恩今晚登「少康戰情室」專訪 選戰壓箱寶全攤牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市長候選人柯志恩。聯合報系資料照
國民黨高雄市長候選人柯志恩。聯合報系資料照

選戰倒數剩31天，國民黨市長候選人柯志恩能否翻轉高雄政局，成為今年九合一大選最大看點，今晚8時，柯志恩將登上《聯合報》與TVBS聯手推出的「決戰六都 誰來當市長」特別企畫，接受資深媒體人趙少康主持「少康戰情室」專訪，面對選戰敏感議題，如何見招拆招，備受矚目。

2026九合一選舉

這場專訪由《聯合報》新聞頻道議題總監林政忠、TVBS新聞部採訪中心副理樊啟明擔任提問人，從高雄產業轉型、交通建設、民生政策到城市發展，全面檢視柯志恩的施政藍圖，也將觸及她與民進黨對手賴瑞隆的選情攻防。

選戰倒數計時，柯志恩如何突破綠營執政優勢？面對賴瑞隆步步進逼，她又有什麼壓箱寶？這場專訪不僅是政策論述的攻防，更是選前爭取選民認同的重要機會，今晚8時答案揭曉。

柯志恩 選戰 2026九合一選舉 高雄市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白合升溫！黃國昌高雄車掃 酸賴瑞隆能選市長只因「3個字」

台中藍白合示範區 江啟臣：政黨合作不是用說的就有票

選戰抽籤 台北高雄都出現③⑤對決

2026大選倒數 小笠原欣幸分析「這縣市」成最大決戰場

相關新聞

她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

首都市長選戰白熱化，卻波及無辜選民，台北市長蔣萬安昨委託20歲首投族、「市長獎女孩」Yakira代為抽籤，事後接受媒體聯訪，未料卻遭綠營側翼猛攻「背稿」、「北韓既視感」等猛攻出征，基進黨北市議員候選人吳欣岱還直指，她是曾到中國交流的「統戰女孩」。

王偉忠預告「他終於來了！」蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪

年底選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠中廣流行網專訪，今天晚間6點播出。這也是蔣萬安拚連任，夫人石舫亘首度現身力挺輔選。

1573名候選人身分證字號遭洩 中選會指委外廠商疏失：亂碼方式呈現

年底地方選舉倒數，台灣前進陣線今揭露，中選會公職候選人財產申報系統疑洩露全國1573名候選人身分證字號。中選會今回應，委外廠商產製公告資料時，確實將候選人身分證字號載入非公開查詢檔案中；已啟動調查委外廠商疏失原因及影響範圍，後續將依「個人資料保護法」辦理。

再破圈！接受沈春華專訪 沈伯洋坦言：知名度沒蔣萬安高

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」，帶動專訪節目點閱收視，據傳沈伯洋明將接受主持人沈春華專訪，此舉也被視為再度破圈。沈伯洋今下午在立法院受訪表示，知名度沒有台北市長蔣萬安高，所以藉由每次專訪讓更多人認識。

聯合報民調／北市選情拉鋸 看好度蔣48%沈35% 支持度蔣41%沈45%

回顧2002年迄今、近6屆台北市長選舉，只要是藍綠對決，國民黨就有絕對優勢，2002年，國民黨超級政治明星馬英九爭取連任，拿下64.11%得票率擊敗民進黨李應元35.89%，馬得票率至今仍是台北市長選舉難以突破障礙。

談「洋流」盧秀燕：旋風終究要回歸選票檢驗 看蔣萬安市政成績

台中市長盧秀燕今起連續兩天訪視和平地區，談及2026選舉的「洋流」效應時表示，台灣歷次大選都曾出現不同的政治旋風，包括馬英九、柯文哲等現象，關鍵仍在於能否回歸選票檢驗。她認為，台北市是首都，市民選市長不只看選舉聲勢，更會考量誰最適合治理首都，以及現任市長蔣萬安的施政成績，她對選情有信心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。