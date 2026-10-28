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蔣萬安民調落後沈伯洋4個百分點 盧秀燕：我們有信心
台北市長選戰進入最後關鍵30天，聯合報今天公布民調，沈伯洋領先4%。台中市長盧秀燕、同時也是國民黨台北市長候選人蔣萬安競選總部主委，盧表示，民調呈現的數字相當接近，顯示台北市長選情競爭激烈。接下來30天是關鍵時刻，蔣萬安陣營將全力以赴、爭取勝選，對選情仍有信心。
盧秀燕表示，聯合報與另一份民調今天同步公布台北市長選舉民調，兩份調查呈現的雙方數字相當接近，差距不大，顯示這場選戰競爭激烈，雙方支持度處於伯仲之間。
盧秀燕指出，選戰已進入最後關鍵30天，接下來各陣營都將全力衝刺、爭取選民支持。她強調，蔣萬安陣營會把握最後階段，全力以赴爭取勝選，並對選情表達信心。
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