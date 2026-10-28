選戰倒數 柯文哲親背氣球燈陪同陳怡君中和車掃、捷運站拜票

選戰進入最後衝刺階段，民眾黨創黨主席柯文哲今日下午特別前往新北市中和區，陪同民眾黨新北市議員候選人陳怡君進行車隊掃街。儘管今日氣溫偏涼，但柯文哲仍展現超高親和力與拚勁，一路向沿途過往車輛及熱情民眾揮手拜票，力挺自家候選人順利進軍市議會。

車隊掃街行程歷時約兩小時，沿途不少支持者與路過民眾熱情揮手回應。傍晚時分，掃街車隊抵達中和南勢角捷運站，鎖定下班人潮展開定點拜票。柯文哲親自背起候選人專用的宣傳氣球燈，亮眼裝備格外吸睛，吸引大批剛出站的通勤族與周邊居民駐足。

走出捷運出口的許多家長帶著小朋友特地前來合影，柯文哲展現親民作風「來者不拒」，親切與大小朋友合照互動。柯文哲表示，選戰已到最關鍵時刻，懇請中和鄉親給有熱情、有專業的年輕人一個服務的機會，將票投給陳怡君，攜手打造更好的新北未來。

選戰進入最後衝刺階段，民眾黨創黨主席柯文哲（右）下午特別前往新北市中和區，陪同民眾黨新北市議員候選人陳怡君（左）進行車隊掃街。記者杜建重／攝影

柯文哲（左二）下午陪同民眾黨新北市議員候選人陳怡君（左）進行車隊掃街，傍晚更親自背起候選人專用的宣傳氣球燈，向過往人車請託拜票。記者杜建重／攝影