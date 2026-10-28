李四川長照後援會成立 允諾提高日照交通補助、高齡安心檢查等政策

選舉倒數一個月，國民黨新北市長候選人李四川長照後援會今成立，來自新北各長照機構及團體代表數百人齊聚李四川競選總部，也為李四川加油打氣，李四川允諾若當選市長，將調升日間照顧交通接送補助、建立住宿型機構常態性留才與品質獎補助計畫，留住更多專業人才，作為長照夥伴與長者最堅實的後盾，及減輕家庭照顧者的負擔。

李四川長照後援會長由新北市長期照護發展協會前理事長郭麗宴擔任，郭致詞時指出，新北長照需求居全台之冠，隨著營運與人事成本上升，非常需要能解決第一線問題的好市長，她也稱讚李四川是「有經驗、有溫度，萬事OK」的人才，盼讓肯做事的人高票當選，幫助新北長照環境變得更好。

李四川指出，因應接受長照服務人口增加，若他當選市長，將會提高長照的交通補助費用，從每趟115元提高至150元，增加的35元由市府支應，讓服務單位更穩定安排人車，也減輕家屬每天往返奔波的壓力。另長照機構照服人員的人才、品質等相關補助也可以比照台北市，「該怎樣補助就怎麼樣來補助」。

針對長輩的防跌倒、防災、無障礙環境設施也會提供相關照顧，針對65歲以上失智者等照顧無障礙環境設置，也會設置補助機制。

此外，在都市計畫上，對於長照用地、容積等方面，他會盡力排除限制，當長照從業者的後盾，他也提出生活環境改善補助方案「高齡安心六大檢查，最高補助3萬元改善」，由專人到宅一次檢查用電安全、防火安全、防災安全、防跌安全、無障礙安全、急難安全，65歲以上長者皆可申請，75歲以上獨居、失智失能及高風險長輩，由政府主動到宅服務，符合改善標準者每戶最高補助3萬元。

李四川也表示，他稍早接受網路專訪，主持人還問他緊不緊張？他表示自己「當然會緊張」，對方卻說他不會宣傳，他自認是理工男，本來就只會做事，拿麥克風不到7個月就已失聲，他期盼自己能改變選舉文化，讓年輕人知道，只要肯為國家打拚、願為城市服務，雖然資源少，但還是能選上，這樣就會給年輕人信心。

國民黨新北市長候選人李四川長照後援會今成立，來自新北各長照機構及團體代表數百人齊聚李四川競選總部，現場氣氛熱烈。記者林媛玲／攝影