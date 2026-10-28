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大溪競選服務處成立 張善政：短中長期解決老城區觀光交通瓶頸

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
張善政（中）參加大溪競選服務處成立活動，提出解決老城區交通瓶頸對策。記者鄭國樑／攝影
張善政（中）參加大溪競選服務處成立活動，提出解決老城區交通瓶頸對策。記者鄭國樑／攝影

桃園市長張善政拚連任，今日下午參加大溪競選服務處啟用活動，強調為解決大溪老城區（河東）觀光、生活等聯外交通瓶頸，市府提出短、中、長期對策，包括長期方面克服工程技術、找車站用地等困難，規畫捷運綠線從八德延伸至河西（埔頂重劃區），再跨大漢溪延伸進河東，徹底解決交通瓶頸和帶動地方新的發展，可行性研究已送交通部審議。

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張善政並表示過去近四年，已經在大溪完成啟用五個里民活動中心，另有三個將完工、新建中、規畫中，合計推動八個里民活動中心。

張善政指出，大溪可以說是桃園市文化特色最強的一區，關公聖誕不用講，熱鬧不得了，還有木雕、豆干全台灣有名，這些都是大溪的特色，老城區假日遊客多，他當然很高興店家生意興隆，但是人多也帶來交通的問題，所以市府過去兩年提出短中長期對策，短期透過智慧科技控制老城區附近崁津大橋、武嶺橋兩端的交通車流號誌；中期就是準備新建跨大漢溪的第三座橋。

張善政說明，長期對策就是捷運要從八德延伸到大溪，交通部目前正在審查可研報告，先前已經提出修正意見，市府也回覆，這部分要拜託大溪選區的立委邱若華到中央幫忙協調。他強調捷運延伸到大溪非常不容易，光從八德（捷運綠線）延伸至大溪的河西經費就要二百多億元，現在又要從河西延伸到河東老城區，必須再加二百多億合計超過四百億元。

張善政表示，市府為了服務大溪河東地區鄉親，打通長期的交通瓶頸，即使捷運要跨越大漢溪工程技術上有困難，市府團隊花再多的時間設計，也一定要克服困難，而且最後還是設計出來了，河西跨過大漢溪到河東短短的幾公里，要再加200多億元，市府也要承擔，為的是要帶給河東鄉親更好的交通，

張善政指出，捷運要跨到河東除了工程技術困難，還有就是捷運站要在河東大溪老城區什麼地方？大家都知道從老城區已經很擠了，要找地方設站很難，但市府還是找到幾個地方可以設捷運站的地點，以後捷運如果做好了，假日就不塞車了。他表示解決河東地區交通瓶頸問題簡要講就是短期透過管理，中期把跨河的第三座橋做好，長期把捷運拉進來。

張善政並表示，市立醫院大溪分院十一月要動工了，也是市立醫院總院、分院第一個動工的醫院，同時動工的還有大溪的第一棟社會住宅（分院、社宅同基地）。

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