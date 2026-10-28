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她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

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她幫蔣萬安抽籤卻遭綠營出征「骯髒統戰女孩」 心碎嘆：懇請大家停止攻擊

聯合報／ 記者李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。聯合報系資料照
台北市長蔣萬安（右）由首投族Yakira（左）代為抽籤，Yakira事後卻遭出征。聯合報系資料照

首都市長選戰白熱化，卻波及無辜選民，台北市長蔣萬安昨委託20歲首投族、「市長獎女孩」Yakira代為抽籤，事後接受媒體聯訪，未料卻遭綠營側翼猛攻「背稿」、「北韓既視感」等猛攻出征，基進黨北市議員候選人吳欣岱還直指，她是曾到中國交流的「統戰女孩」。

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藍營出面遏止，痛批霸凌行為，綠營側翼卻還在社群稱沒人出征，是自導自演，卻有大批網友私訊、猛灌Yakira帳號，還有人留言「原來是骯髒統戰女孩，丟臉丟到家了」等語，還有人猛貼噁心貼圖，持續出征。

Yakira今天發布聲明，懇請大家停止對騷擾與攻擊，讓年輕人都能勇敢、安心地表達自己的想法，以下為聲明全文：

大家好，我是Yakira。

這次受到蔣萬安市長邀請，代表參與候選人號次抽籤，對20歲的我而言，是一次難得且珍貴的公共參與機會。我只是希望表達對公共事務的關心，以及對市長的支持。

因為第一次面對這麼多攝影機，我真的很緊張，也很重視這個場合，所以事先認真準備了發言稿。沒想到，連說話的語氣、自己寫稿，都成為被嘲諷、貼標籤的理由。

這幾天，網路上大量的負面言論、個人帳號被搜尋並公開轉發，以及持續收到的謾罵與騷擾私訊，都讓我承受很大的壓力。

有人質疑根本沒有人攻擊我，但沒有看見，不代表傷害不存在。對旁觀者而言，或許只是幾句留言，對當事人來說，卻是真實的傷害。

我不是候選人，只是一個想嘗試公共參與的20歲年輕人。我從沒想過，單純表達自己的政治立場，竟然會遭受這麼多針對個人的攻擊。

雖然感到委屈與難過，但我不希望這樣的經歷，讓其他年輕人因此害怕參與公共事務。

我尊重不同的聲音，也懇請大家停止對我個人的騷擾與攻擊，讓年輕人都能勇敢、安心地表達自己的想法。

「市長獎女孩」幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供
「市長獎女孩」幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供

「市長獎女孩」Yakira幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供
「市長獎女孩」Yakira幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供

「市長獎女孩」Yakira幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供
「市長獎女孩」Yakira幫蔣萬安抽籤卻被青鳥出征，社群被人猛灌。圖／Yakira提供

蔣萬安 吳欣岱 側翼 2026九合一選舉 台北市選舉 綠營

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