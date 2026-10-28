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沈伯洋喊「不要人身攻擊」羅智強酸被洋流感動：半年前還用三字經罵我

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
立委羅智強今新北出席李四川競選總部，出席「我們都挺李四川！長照後援會」活動，呼籲市民票投給做實事的人。記者林媛玲／攝影
立委羅智強今新北出席李四川競選總部，出席「我們都挺李四川！長照後援會」活動，呼籲市民票投給做實事的人。記者林媛玲／攝影

尋求連任的台北市長蔣萬安昨找20歲女學生首投族Yakira代抽選舉號次，卻被網友出征，蔣萬安競選總幹事、立委羅智強今午到李四川競總出席長照後援會時表示，他相信支持沈伯洋的年輕人很多，但有哪個人會因支持沈而擔心遭出征、霸凌或羞辱，反觀支持蔣萬安與李四川民眾，卻要有勇氣及承受巨大的心理壓力，這讓他感到難過，呼籲社會各界應尊重每個人自由選擇候選人的權利，台灣民主選舉不該陷入恐懼與霸凌。

2026九合一選舉

羅智強今擔任活動助講人，他提到昨天該名女學生因過去參與活動與蔣萬安結緣，今年剛滿20歲，決定將人生第一張選票投給蔣萬安。他過去就曾告訴女學生可能會被出征及霸凌，女學生回說「雖然緊張但我不害怕」，事發後蔣萬安有打給女學生，對方還安慰市長說不要擔心，已有心理準備且不在意。

羅智強說，支持沈伯洋等綠營人士的年輕人很多，但哪個人會因為支持而擔心遭到出征、霸凌或羞辱，沒有人會霸凌支持沈伯洋的人，我們只會尊重選擇自己支持的候選人，但反觀支持蔣萬安與李四川的民眾，卻必須要有勇氣及承受巨大的心理壓力，這讓他非常難過。

羅智強也狂酸沈伯洋為了選舉人設改變，他說沈伯洋現在竟說「我們真的真的不要人身攻擊」，讓真的被洋流感動了，但半年前沈伯洋在立法院用三字經辱罵他，甚至罵他「智商低」，但現在洋流這麼溫暖，他要選擇原諒，而蔣萬安及李四川兩人根本就不需要站在台上說「不要人身攻擊」，他們非常適合擔任市長，但可能不適合當候選人。

羅致強也稱讚蔣萬安與李四川務實做事，從輝達、大巨蛋到「路平燈亮水溝通」，各項市政建設有目共睹，只是過於老實不講空話，「但老實人用科學態度做事，市民的眼睛是雪亮的，我們就是最堅實的後盾。」

針對長照與老人福利，羅智強指出，過去許多縣市老人健保免費，但政策並不統一，國民黨認為應該全台比照辦理，又遭民進黨出征東罵西罵，但賴清德總統卻又跑去屏東稱補助老人健保好棒，只因屏東候選人支持健保免費，民進黨就是雙標，在中央指責地方健保補助政策是「禍國殃民」，到了地方造勢場合卻又誇讚「好棒」。

羅智強強調，李四川擁有豐富的市政實務經驗，猶如當年打造竹科、推動台灣經濟繁榮的實幹家，充滿前瞻遠見，未來領導新北市一定會有很大的建樹，最大的缺點就是口才沒有比別人好，講話太老實，不過老實的人有我們來當後盾，期待全體市民站出來讓李四川高票當選。

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