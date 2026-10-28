新竹市長候選人教育政策論壇 高虹安簽署承諾書、回應八大教育訴求

欲連任的新竹市長高虹安今參加「2026為教育，共同許下城市的未來─新竹市長候選人教育政策論壇」，高虹安除分享四年來所兌現及改善的教育政策成果，也闡述未來四年將會繼續推動的教育、教職政策，並回應教師代表提出的訴求，同時再次簽署八大訴求教育政策承諾書。

由新竹市教師會、新竹市教師職業工會共同舉辦的「新竹市長候選人教育政策論壇」今天下午登場，與會人士包括來自全台的教師會、家長聯合會代表以及新竹市各學校教師代表，高虹安依候選人抽取號次首先到場發表教育政策。

高虹安表示，四年前她對教師承諾的十點訴求，在她上任後每一項都有努力在做，甚至做的比原本的要求還要更多，希望下一個四年繼續與教師會攜手再努力，把所有訴求繼續來完成。

高虹安說，記得四年前當時在簽署承諾書時，有一項是希望市長上任之後可以寬列教育的預算，因此她要特別跟在場的教師們分享市府這幾年來所編列的教育預算，在她上任前的市府編的112年教育預算是96.74億元，而她上任後首年就增加到115.59億元，115年更已增加到141億，明年則是編列156.83億，四年來總共增加超過60億元，每年的教育預算已占總預算的35%，未來四年還要再投入600億元，每一年固定至少維持150億元投入到教育當中。

代理教師的權益部分，高虹安說，四年前她承諾要落實代理教師的全年聘期，她在2023年2月，也才剛上任兩個月時就已率全國之先落實代理教師全學年聘期的核給，其實這項政策在她擔任立委時，就曾多次提出質詢與預算的提案。其次是2025年4月市府更投入近6000萬元的經費改善教師薪資結構，提敘代理教師的職前年資至最高年功薪，甚至回溯到113學年度起實施。

再來是「增置員額，落實行政減量」，高虹安說，在115學年度投入2400萬經費，依據實際減授課節數，核配30名增置員額。四年來大幅降低委託學校辦理活動或招標，持續推進教師行政減量，114學年度起同時推動增班增師政策，減輕教師的行政負擔。

國小班級數部分，自115學年度至117學年度，採三年三階段，從每班29人逐步調降，115學年度一年級與三年級調降至28人，到117學年度完成一到六年級全部降至28人；調降教師授課節數部分，自112學年度起已由原本20節，逐年調降至18節，真正落實「科科等值」。

高虹安指出，市府在115學年度起，公幼延長照顧暨寒暑假加托服務鐘點費，自400元調升至480元；高中教師的課業輔導鐘點費也調升了20%，國中課後及假期鐘點費也調升了20%。行政人員的激勵獎金，在今年2月1日起採按月核發，校長2000元、主任1500元、組長與副組長1000元。

在教師支持部分則包括有「補發導師費差額」、「心理諮商支持加倍」、「法律顧問諮詢協助」、「教師研習中心整修」、「教職員午餐補助調升」以及「教師節禮金調升」。

高虹安說，很多的候選人會喊出很多不同的口號、漂亮的口號，但是要評估一個人不是看他說了什麼話，是要看他做了哪些事情，她一路以來走過的這些努力，跟大家一起打拚過的成果，相信這才是最真實的。

最後，高虹安簽署主辦單位提出的八大教育政策訴求承諾書，包括「精緻教育與教學人力：落實小班制與合理員額」；「授課合理化與行政減量：把時間還給備課與教學」；「特教資源與輔導支持：接住每個需要的孩子」；「校安應變與跨局處支持：不讓教師單獨承擔風險」。

「杜絕濫訴與專業尊嚴：保障程序正義」；「正向校園與友善環境：從管理走向支持」；「身心健康與勞動權益：照顧教師才能照顧孩子」；「穩定教育經費與具體承諾：用資源落實願景」。

高虹安今參加「2026為教育，共同許下城市的未來─新竹市長候選人教育政策論壇」，同時再次簽署八大訴求教育政策承諾書。圖／高虹安競辦提供