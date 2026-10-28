夫人牌出馬！蔣萬安今與太太石舫亘接受王偉忠專訪 晚間18:00播出

年底選戰倒數31天，台北市長蔣萬安今天與太太石舫亘接受媒體人王偉忠中廣流行網專訪，今天晚間6點播出。這也是蔣萬安拚連任，夫人石舫亘首度現身力挺輔選。

台北市長蔣萬安陷入民進黨「洋流」逆襲，周一蔣萬安競選總部成立，會場敦化國中擠爆人潮，許多藍營支持者站出來力挺，由於蔣萬安與沈伯洋民調拉鋸，先前就傳出接下來選戰倒數將打「夫人牌」，蔣萬安昨天受訪也說，太太一直是她最強後盾。

今天蔣萬安與太太石舫亘一起上王偉忠中廣流行網「欸！我說到哪裡了？」專訪。